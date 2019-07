Torna il Vip Master di Tennis. Tra gli ospiti, Edoardo Raspelli e Pamela Prati

Torna anche quest’anno il mitico Vip Master di Tennis.Quest’anno ci saranno tra gli altri: Stefano Bettarini, Francesca Cipriani, la tennista professionista Anita Fissore, Pamela Prati, Valeria Marini, Paolo Mengoli, Ron Moss, Arrigo Sacchi, Edoardo Raspelli (nella foto in versione tennista). E’una gara giocosa e gioiosa: qualcuno suda, molti corrono, si gettano a rete… ma tutti,soprattutto, si divertono e cercano di far divertire… Questo il succo del Vip Master di Tennis che venerdì 12 luglio e sabato 13 si svolge per l’ edizione numero 29 sui campi del Circolo Tennis di Milano Marittima (in via Jelenia Gora 2). L’evento organizzato da Mario Baldassari e dal figlio Patrick coivolge ogni anno migliaia di spettatori: l’anno sorso erano in 5mila a vedere le gesta di attori ,cantanti, allenatori e giocatori di calcio, personaggi di cinema moda e tv, VIP di vario titolo, anche internazionali.

Questo il programma:

Venerdì 12 luglio 2019:

Ore 20.30 Inizio torneo;

Ore 22 Premio ambiente “Vip Amici del Mare”;

Ore 23.30 Gran Buffet (Invitati Vip, Autorità, Sponsor).

Sabato 13 luglio 2019:

Ore 13 Buffet “Bagno Paparazzi 242” (Invitati Vip, Autorità, Sponsor);

Ore 20.30 Inizio torneo;

Ore 23 Premiazioni;

Ore 24 Cena (Invitati Vip, Autorità, Sponsor).