Il direttore di Rai Radio, Roberto Sergio, sul ritorno di Fiorello: “Sarà un progetto divertente e innovativo”

“Rai Radio2 ospiterà un programma di Fiorello per 12 puntate nei week end tra il 16 novembre e il 22 dicembre”. Roberto Sergio, Direttore di Rai Radio lo ha confermato in occasione della presentazione dei palinsesti Rai. Fiorello è la novità più attesa in radio e non solo. Lo showman sarà infatti ‘ospitato’ a Via Asiago per l’intero progetto multipiattaforma che comprenderà web, app, tv e – appunto – radio.

“La sede di Rai Radio sarà la casa di Fiorello nei prossimi mesi per la realizzazione del suo prodotto multimediale – spiega il Direttore, Roberto Sergio –: come radio ci è sembrato naturale proporre la nostra sede per ospitare il suo grande ritorno in Rai. Le sale di Via Asiago, a cominciare dalla storica sala A, sono state tutte rifatte in modalità radio-televisiva e saranno quindi il luogo da cui prenderà il via lo show fluido che Fiorello sta progettando. E ovviamente tanto di quel che sarà prodotto andrà in onda sui nostri canali. Siamo felici di questa operazione e credo che sarà il nostro fiore all’occhiello del prossimo autunno, oltre che una conferma della scelta fatta di investire sul polo produttivo di via Asiago”.

Il progetto prevede che Fiorello utilizzi diversi spazi della sede Rai Radio. Ovviamente, le sale di registrazione (le storiche ma oggi supertecnologiche sala A e sala B), ma non solo. In pieno ‘stile Fiorello’, anche i corridoi, le scale e gli androni del palazzo saranno luogo di performance e di riprese. Così come il bar e ogni altra zona del palazzo, dentro e fuori. “Sarà un progetto divertente, innovativo, che porterà i riflettori di tutto il mondo dei media su Rai e sulle nostre strutture produttive”, conclude Sergio, “come radio, in particolare, vorremmo contaminare quanto più possibile tutti i nostri canali con l’effetto Fiore. E sono sicuro che assisteremo a sorprese di cui si parlerà molto”.