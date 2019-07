Musica, Micio Macho 2019 è il nuovo tormentone estivo contro l’abbandono degli animali

. In questo libro viene raccontata la sua storia, per fortuna a lieto fine, dopo quelle violenze e l’abbandono che purtroppo ne hanno segnato l’esistenza.

. In questo libro viene raccontata la sua storia, per fortuna a lieto fine, dopo quelle violenze e l’abbandono che purtroppo ne hanno segnato l’esistenza.

Molte sono le novità rispetto alla versione del 2018, a iniziare dalla gentile partecipazione di due volti noti della televisione italiana: l’eclettico Andrea Roncato e la bravissima Daniela Fazzolari , due persone meravigliose da sempre schierate dalla parte degli animali e che mai si sono tirate indietro quando si è presentata loro l’occasione di dare un aiuto ai nostri amici animali. C’è poi la talentuosa Giada Agasucci , ex concorrente di Amici , che ha messo la sua sorprendente voce a disposizione del progetto. Dulcis in fundo, la partecipazione di Jack Gnocco , già protagonista del libro illustrato per bambini contro la violenza sugli animali e il loro abbandono, Jack Gnocco Superstar . In questo libro viene raccontata la sua storia, per fortuna a lieto fine, dopo quelle violenze e l’abbandono che purtroppo ne hanno segnato l’esistenza.

il vero macho non è chi mostra i muscoli, ma chi si prende cura degli animali e non li abbandona!!!

il vero macho non è chi mostra i muscoli, ma chi si prende cura degli animali e non li abbandona!!!

Micio Macho 2019 è quindi un reggaeton il cui messaggio a favore degli animali è molto semplice e diretto: il vero macho non è chi mostra i muscoli, ma chi si prende cura degli animali e non li abbandona!!!

no anche un pericolo per automobilisti e motociclisti.

no anche un pericolo per automobilisti e motociclisti.

L’abbandono degli animali è infatti una pratica riprovevole e pericolosa che non conosce declino e che purtroppo nei mesi estivi raggiunge picchi allarmanti. E la situazione non è migliorata neanche con l’inasprimento delle pene per chi si macchia di questo reato infame. Dunque, la cosa più importante da fare per contrastare questo triste fenomeno è senza dubbio quella di portare avanti campagne di sensibilizzazione, che coinvolgano genitori e figli, facendogli comprendere quanto immenso sia l’amore che gli animali provano per i loro padroni e che

L’abbandono degli animali è infatti una pratica riprovevole e pericolosa che non conosce declino e che purtroppo nei mesi estivi raggiunge picchi allarmanti. E la situazione non è migliorata neanche con l’inasprimento delle pene per chi si macchia di questo reato infame. Dunque, la cosa più importante da fare per contrastare questo triste fenomeno è senza dubbio quella di portare avanti campagne di sensibilizzazione, che coinvolgano genitori e figli, facendogli comprendere quanto immenso sia l’amore che gli animali provano per i loro padroni e che

L’abbandono degli animali è infatti una pratica riprovevole e pericolosa che non conosce declino e che purtroppo nei mesi estivi raggiunge picchi allarmanti. E la situazione non è migliorata neanche con l’inasprimento delle pene per chi si macchia di questo reato infame. Dunque, la cosa più importante da fare per contrastare questo triste fenomeno è senza dubbio quella di portare avanti campagne di sensibilizzazione, che coinvolgano genitori e figli, facendogli comprendere quanto immenso sia l’amore che gli animali provano per i loro padroni e che l’ abbandon o nella maggior parte dei casi equivale a una condanna a morte. Senza trascurare il fatto che questi animali poi rappresent i no anche un pericolo per automobilisti e motociclisti.