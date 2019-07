Italia 1, da domani torna l’appuntamento estivo con “Battiti Live”

Torna l’appuntamento estivo con “Battiti Live”, l’evento musicale itinerante di Radionorba presentato da Alan Palmieri con Elisabetta Gregoraci.

Anche quest’anno saranno cinque le prime serate in onda da mercoledì 10 luglio su Italia 1.

La kermesse musicale itinerante targata Radionorba è partita domenica 30 giugno da piazza Marina Piccola di Vieste (FG).

Quest’anno, la rassegna – giunta alla diciassettesima edizione – accoglie alcuni dei nomi più importanti della musica italiana ed internazionale. Mahmood vincitore a Sanremo 2019 e secondo posto all’Eurovision 2019; il trio de Il Volo; Gigi D’Alessio, Gué Pequeno; la formazione salentina dei Boomdabash; Giusy Ferreri che ha realizzato il suo ultimo tormentone estivo in collaborazione con Takagi & Ketra; l’idolo dei teenagers Irama; Elodie e Levante; sul palco anche i protagonisti della scena hip hop italiana con Mondo Marcio, il giovane Fred De Palma con la pop star latina Ana Mena, e il rapper Luchè. Chiude il programma della prima tappa del Radionorba Battiti Live uno dei dj più famosi d’Italia, Gabry Ponte, che mixerà in esclusiva per tutti gli appuntamenti live la musica più forte del momento e alcuni pezzi classici della musica italiana.

Il pubblico che affollerà le piazze potrà rivolgere delle domande direttamente agli artisti in scena, attraverso l’inviata speciale, la webstar e attrice 15enne, Mariasole Pollio.

Il cast artistico di questa edizione del Radionorba BATTITI LIVE: Alessandra Amoroso, Mahmmod, LP, Il Volo, Achille Lauro, i Boomdabash, Fabrizio Moro, Anastasio, Federica Carta e Shade, Francesco Renga, Irama, Loredana Bertè, Maneskin, Takagi&Ketra, Giusy Ferreri, Gue Pequeno, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Anna Tatangelo, Baby K, Luca Carboni, Rocco Hunt, gli Stadio, Paola Turci, Max Pezzali, Ofenbach, Nek, Giant Rooks, Dolcenera, Cristiano Malgioglio, Tiromancino, Le Vibrazioni, J-Ax, Tormento, Annalisa, Clementino, Bianca Atzei, Jake La Furia, Modà, Levante, Emis Killa, Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Sergio Sylvestre, da Amici il vincitore Alberto Urso e Giordana Angi, The Kolors, Elodie, Benji&Fede, Mondo Marcio, Dark Polo Gang, Chadia Rodriguez, Luchè, Fred De Palma con Ana Mena, Vegas Jones, Mr Rain & M. Attili, Aiello, Emma Muscat & Biondo, Mamasita, Gabri Ponte ed altre sorprese che si aggiungeranno nel corso del tour.