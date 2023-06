Temptation Island: volto noto tra il cast di questa edizione

Sono iniziate oggi le riprese della nuova edizione di Temptation Island. Le puntate del reality dei sentimenti andranno in onda su Canale 5 a partire dal 26 giugno e terranno compagnia ai telespettatori di Mediaset per ben 6 settimane. Qualche giorno fa Deianira Marzano e Amedeo Venza avevano diffuso la notizia circa la partecipazione di Gianluca Costantino, ex concorrente del GF Vip 6, al reality in qualità di tentatore. Oggi però, come un fulmine a ciel sereno, Alessandro Rosica ha diffuso l’indiscrezione secondo la quale Costantino sarebbe stato letteralmente “silurato” dal programma in quanto pare che abbia violato il regolamento del reality.

“L’ex gieffino Gianluca Costantino silurato all’ultimo da Temptation Island”, così Alessandro Rosica ha comunicato ai suoi followers la notizia circa l’ inaspettata esclusione di Costantino nel cast del programma di Canale 5. “Mentre i suoi colleghi sono partiti e hanno cominciato le registrazioni oggi, lui è stato silurato all’ultimo”, ha poi aggiunto Rosica su Instagram. In molti si chiederanno quale sia il motivo dietro questa improvvisa decisione. Ebbene, stando alle parole di Rosica, l’ex gieffino avrebbe violato il regolamento di Temptation Island rivelando, settimane prima, la sua partecipazione al programma.

A quanto pare gli autori di Temptation Island non avrebbero di fatto apprezzato che alcuni influencer come Deianira Marzano e Amedeo Venza fossero a conoscenza del nome di uno dei tentatori ben prima dell’inizio delle riprese e per questa motivazione avrebbero preferito riparare al danno fatto escludendo Gianluca Costantino dal cast. Notizia che probabilmente era già stata anticipata in qualche modo dall’autrice televisiva Raffaella Mennoia che, attraverso un messaggio sui social, aveva affermato: “Questi spoiler sono solo a vantaggio di chi li scrive e a totale svantaggio del protagonista”.

Insomma le riprese sono ufficialmente iniziate ma non sono ancora state diffuse tutte le identità delle coppie che prenderanno parte alla nuova edizione di Temptation Island. Per il momento sono quindi poche le informazioni di cui disponiamo su chi quest’anno metterà alla prova la propria storia d’amore. Pare che quest’anno la produzione abbia deciso di aumentare il numero di coppie che passa quindi a sette, una in più rispetto alla passata edizione.

Nel frattempo l’autrice Raffaella Mennoia non ha né confermato né smentito la presenza sia di fidanzati vip che di fidanzati nip e al momento i pochi nomi che sono spuntati sono quelli di Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, tutte coppie nate nel corso dell’ultima edizione del GF Vip. Per quanto riguarda le dinamiche del gioco, saranno sempre le stesse: i fidanzati e le fidanzate dovranno convivere con tentatori e tentatrici per un totale di 21 giorni in un resort della Sardegna cercando di non farsi “tentare” e in questo modo di dimostrare il loro amore nei confronti della compagna/o. Alla fine delle sei settimane le coppie decideranno se lasciare il resort insieme oppure da single.