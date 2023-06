Johnny Depp compie 60 anni tra successi ed eccessi

Una vita di eccessi e 60 candeline da spegnere. Nonostante il viso non riesca a nascondere le turbolenti vicissitudini in cui è passato l’ultimo divo di Hollywood, Johnny Depp continua ancora ad ammaliare il suo pubblico. Di lui si è detto (in tribunale) e scritto di tutto: marito violento, drogato, molestatore, – parole dell’ex moglie Amber Heard – eppure l’attore feticcio di Tim Burton è ancora in piedi.

Ancora in auge

Fresco testimonial di un noto profumo per 20 milioni di dollari, tra le star più fotografate all’ultimo festival di Cannes e mai come ora, agguerrito contro quella stessa industria che gli ha dato soldi, fama, celebrità. Se Hollywood viene definito un postaccio, è proprio da lì che proviene Mr Depp, che in realtà di mestiere voleva fare il musicista, (e ci prova ancora oggi con gli Hollywood Vampires) ma in cerca di soldi, da ragazzo, diventa uno dei protagonisti dell’horror Nightmare.

La svolta

Il 1990 è l’anno della svolta con Edward Mani di Forbice di Burton, cui seguì la relazione con Winona Rider e la dipendenza dalla cocaina, fino alla morte dell’amico River Phoenix. “Non sono mai stato un cocainomane. Ma ho preso un sacco di droghe e bevuto tanto alcol”, le sue parole di allora. Nel 1994 altro ruolo cult nel bellissimo Ed Wood, sempre di Tim Burton, ma gli anni sono sempre turbolenti. Come lo fu la relazione con la top model Kate Moss, con cui sconquassava le suite di hotel 5 stelle.

Due incontri

E’ in quel periodo che conobbe due persone che gli cambiarono la vita: Marlon Brando ormai sul viale del tramonto che diresse ne Il coraggioso, con cui condivise la filosofia da anti-star e Vanessa Paradis, sua compagna di vita per 14 anni, da cui nacquero Lily-Rose Melody – anche lei attrice – e John “Jack” Christopher Depp III. Per almeno 20 anni, Depp macina ruoli su ruoli, anche se di film memorabili, se ne ricordano ben pochi in realtà, eppure è richiestissimo. Recita per Roman Polanski, Kusturica, Terry Gilliam ma è la saga Disney, Pirata dei Caraibi ed il pirata Jack Sparrow a farlo entrare nell’immaginario collettivo.

Matrimonio sbagliato

Il grande errore della sua vita, però, si chiama Amber Heard, che lo ha trascinato in tribunale, demolendo la sua immagine pubblica. I media lo hanno dato per finito, eppure il mese scorso a Cannes presentava il suo ultimo film, Jeanne du Barry, in cui interpreta la parte di re Luigi Xv e sta per girare un altro film da regista, su Amedeo Modigliani con Riccardo Scamarcio come protagonista. Intanto la Disney resta alla finestra, perché agli incassi miliardari di Jack Sparrow non si può dire sempre no. No?