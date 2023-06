Francesca Neri dopo la separazione con Amendola “Sto finalmente vivendo libertà”

Dopo ben 25 anni insieme, ad agosto del 2022 e Francesca Neri hanno annunciato la decisione di separarsi. Più di due decenni di amore, dal quale è nato un figlio, Rocco, nato nel 1999. L’attrice non ha mai voluto rilasciare nessuna dichiarazione riguardo la fine della sua storia con Claudio, almeno fino ad oggi. A distanza di quasi un anno, infatti, Francesca ha parlato per la prima volta della sua nuova vita ai microfoni della trasmissione radiofonica “Lunatici”, su Rai Radio 2.

Claudio e Francesca non hanno mai parlato dei motivi che li hanno portati a prendere la decisione di lasciarsi né dato altre spiegazioni a riguardo. Nota per la sua estrema riservatezza, la Neri, intervistata a Rai Radio 2, non è scesa nei particolari e ha ribadito di non voler parlare della fine del suo matrimonio, poiché non conforme al suo modo di essere e di fare. Tuttavia, l’attrice si è lasciata andare svelando di star vivendo un momento particolarmente felice della sua vita. “Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l’unica cosa che vi posso dire”, sono state le sue parole, che alcuni utenti hanno interpretato come una velata bordata al suo ex, Claudio Amendola.

Questo è tutto ciò che ha rivelato Francesca Neri, della quale non si hanno altre notizie riguardanti la sua attuale vita sentimentale. D’altro canto, invece, nelle ultime settimane Claudio Amendola è stato beccato dal giornale “Diva e Donna” in compagnia di una presunta nuova fiamma: una giovane costumista di nome Giorgia. Il protagonista de “Il Patriarca” avrebbe perso la testa per lei e c’è chi dice che i due convivrebbero dallo scorso ottobre.

Durante l’intervista, Francesca Neri ha anche parlato della sua malattia, la cistite interstiziale. L’attrice aveva già raccontato di questo problema in un libro, per cercare di aiutare le persone che soffrono di questa malattia cronica. Dopo il suo contributo, infatti, molti professionisti sono arrivati a ringraziarla e a coinvolgerla in diverse iniziative legate alla cistite interstiziale. Ad oggi, Francesca ha imparato a conviverci, tanto che è diventata parte integrante di ciò che è oggi:

Questa malattia è parte integrante del mio essere oggi, del mio essere donna, dell’aver smesso per un periodo di fare l’attrice. L’importante è che se ne parli, che continui la ricerca. Se oggi io sono più forte è anche grazie a tutte le fragilità che ho e la malattia è una di queste – conclude – Non la vivo più come un limite, ma come un qualcosa che ho imparato a conoscere e con cui convivere.