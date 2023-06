Fedez replica a Luis: “Volevi usarmi come bancomat”

A distanza continua lo scontro tra Fedez e Luis Sal. Un’amicizia finita male e ora entrano in gioco anche i soldi. Questo perché il marito di Chiara Ferragni ha scelto di svelare altro sulla sua lite con quello che era uno dei suoi migliori amici. Il rapper resta fermo nella sua posizione e sfrutta ancora il potere dei social network per rivelare la sua versione dei fatti. In particolare, questa volta, ci ha tenuto a precisare che non tutto ciò che ha raccontato Luis corrisponderebbe alla verità. In tutto questo è intervenuta anche la mamma di Fedez.

Ma andando con ordine, nella giornata di ieri il rapper ha rotto definitivamente il silenzio svelando la sua versione dei fatti sull’assenza di Luis Sal nel loro podcast Muschio Selvaggio. A seguito del suo discorso, è poi arrivata la risposta del diretto interessato. Lo Youtuber ha lanciato delle accuse nei confronti di Fedez, il quale ha scelto di non restarsene in silenzio. Infatti, nella notte, su Instagram il cantante ha condiviso una serie di video con cui ha risposto alle accuse che gli sono state rivolte.

Innanzitutto, Federico ci ha tenuto a precisare di aver cercato in tutti i modi di evitare “questo teatrino inutile”. Dopo di che, è sceso nei dettagli. In particolare, il rapper è risentito con Luis, in quanto crede che il video in cui spiegava i motivi della sua assenza “non puntava a sputare me**a a differenza del suo video che ha fatto nei miei confronti”.

A questo punto, il discorso ora si fa ancora più serio. Fedez ha rinfacciato pubblicamente a Luis il suo disinteresse nelle responsabilità che ha all’interno della società che hanno fondato insieme. Ebbene il rapper ha così segnalato che lo Youtuber ha dei debiti nei suoi confronti e in più, senza fare più nulla per il podcast, si starebbe intascando i soldi. Non solo, il cantante si ritroverebbe da solo ora a coprire tutte le spese.

“Se questo senso di oppressione che avevi nei miei confronti era così latente da così tanto tempo perché hai deciso di fondare una società insieme a me due settimane prima di lasciarla, chiedendomi 600mila euro per una società che non vale la metà neanche di questi soldi? Ma facciamo finta che tu sia la vittima e io il carnefice: ‘Luis siamo delle persone adulte’. Quando si ha una società non si può andare via rompendo il giochino e sbattendo la porta perché ‘oddio mi sono stufato’. Tu da quando hai smesso di fare il podcast hai smesso di pagare stipendi alle persone che non sono multimilionari come te. Hai smesso di pagare gli affitti, hai lasciato dei debiti nei miei confronti e tu continui a guadagnare soldi dalle visualizzazioni senza fare un ca**o”

Pertanto, secondo Fedez, anche se Luis avesse avuto tutte le ragioni di questo mondo per andare via, avrebbe dovuto comunque rispettare gli impegni. Anche perché dietro la loro società ci sono persone che lavorano per loro. Non solo questo, il rapper ha nuovamente rinfacciato a Luis Sal di avergli negato la possibilità di dare subito delle risposte al pubblico circa la sua assenza a Muschio Selvaggio.

A questo punto, Fedez ha ricordato a Luis che – in quanto il podcast è ancora anche suo – ha dei diritti e doveri che pare non stia rispettando. Detto ciò, il rapper ha concluso così la sua replica:

“Io sono disposto a prendermi le mie colpe e le mie responsabilità e quello che mi auguro è che dall’altra parte ci sia la stessa volontà. Poi, solo un piccolo appunto per fare chiarezza sulla questione soldi della società. Come tutte le società c’è stato un capitale iniziale che abbiamo messo entrambi, ma i soldi come in tutte le società finiscono. Abbiamo fatto l’assemblea dove abbiamo chiesto di aumentare il capitale per pagare affitti e stipendi ma ci è stato negato e di conseguenza io sto pagando gli stipendi e gli affitti”

Alla fine, Fedez si è detto speranzoso di trovare una soluzione con Luis per risolvere la questione durante la prossima assemblea.