E’ finita tra Damiano David e Giorgia Soleri

Tra Damiano David e Giorgia Soleri è finita. La coppia pare si sia lasciata da qualche giorno come confermato dal cantante dei Maneskin in una storia Instagram.

Ma l’annuncio è stato praticamente un atto obbligato dopo che in Rete era finito un video in cui si vede Damiano baciarsi in un locale con la modella Martina Taglienti, amica storica dei Maneskin.

La coppia ha precisato non si sia trattato di tradimento nonostante l’uscita del video.

Quella tra Damiano David e Giorgia Soleri sembrava una storia inossidabile e all’esterno non era arrivato nessun segnale delle crepe che invece evidentemente si erano insinuate nel rapporto da qualche tempo. Il loro amore è andato avanti per quasi sei anni, una relazione nata proprio all’inizio del successo del cantante con i Maneskin. Sicuramente la rottura è molto fresca. Le ultime immagini postate insieme dalla coppia risalgono infatti al 16 maggio sul profilo Instagram di lui e al 12 su quello di lei.