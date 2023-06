“Dalla Parte Degli Animali” con Michela Vittoria Brambilla approda su Rete4

Bambini e cagnolini disabili: la storia di “Rotelle nel cuore” è un inno alla tenacia e alla voglia di vivere, una festa commovente, imperdibile. Come le avventure degli animali selvatici curati e salvati nel Cras Stella del Nord della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, a cominciare da Barney il capriolo e Gino il falco pellegrino. Poi nuova panoramica sulla situazione degli orsi trentini rinchiusi nel centro faunistico della Provincia, il Casteller. Ecco, in breve, la domenica mattina di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla in onda la domenica su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4. Una domenica in famiglia, con tante sorprese all’insegna della solidarietà e dell’amore.

Le lezioni di coraggio e di speranza offerte dai cagnolini “con carrellino” ai bambini diversamente abili che hanno giocato con loro, sono state davvero proficue: tanti sorrisi, tanta voglia di andare avanti, grazie all’associazione “Rotelle nel cuore”. Ma all’ospedale degli animali del bosco, oltre a Barney e Gino, ci aspetta un gufo appena arrivato al pronto soccorso che deve essere operato. Lo seguiremo passo passo verso la guarigione. Prima di correre a casa della presentatrice Milena Miconi, dove incontreremo Lola, deliziosa cagnetta, amante del “mocio” e delle pigne di cui fa incetta nei parchi e nei giardini. “Ha le guance di un criceto!”, scherza la Miconi. Dagli scherzi alla questione serissima degli orsi nel Trentino: come se la passano quelli chiusi al Casteller. L’on. Brambilla, l’unica presidente di associazione animalista che può entrare nel centro faunistico, è andata a controllare.

Molti gli animali che cercano una nuova vita e una famiglia speciale. Jimmy, cagnone tutto cuore, Cappuccino, un cagnolone gigante, ma buono, buonissimo. Birba, cagnetta deliziosa. Due coniglietti morbidi e carini: Lilli e Giorgia. Per gli amanti dei mici, ecco Black Panther, un vero supereroe come dice il suo nome. Due maialini misti vietnamiti, sono due fratelloni: Feed e George. Cercano una casa con ampi spazi all’aria aperta. L’adozione live sarà il magico incontro di una signorina dal musino gentile, Becky, e della sua nuova famiglia nella personcina adorabile di Tosca, quattro anni. La parola al cucciolone avatar Lucky che ci parlerà del cavalluccio marino. Per Sos animali, cerchiamo Nina, cagnetta perduta a Calcinato.

“Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono i quattrozampe che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. È una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).