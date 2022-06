Justin Bieber e il morbo di Lyme: “La mia malattia sta peggiorando”. Cancellati 2 concerti

Con un annuncio sui social la popstar ha informato i fan di doversi prendere una pausa dal Justice Tour. Al momento le date da riorganizzare sono le due che erano previste alla Scotiabank Arena di Toronto, Canada. Il cantante aveva rivelato di soffire della patologia di Lyme nel 2020

“Ho fatto di tutto per stare meglio ma la mia malattia sta peggiorando. Mi si spezza il cuore ma dovrò cancellare i miei prossimi show su ordine dei medici”. Così, dal suo profilo Instagram, Justin Bieber annuncia ai fan che dovrà prendersi una pausa dal Justice Tour che lo stava portando in giro per Canada e Stati Uniti. La popstar, 28 anni, due anni fa aveva rivelato di essere affetto dal morbo di Lyme, malattia che si era sovrapposta a una mononucleosi cronica. Era riuscito a tenere tutto sotto controllo e a proseguire con la vita di sempre, ma adesso dovrà prendersi una pausa. Al momento le date cancellate sono le due che erano in programma a Toronto, ma dall’annuncio sui social non è chiaro se anche altri appuntamenti dovranno essere cancellati. Quello che si sa è che i concerti saltati saranno comunque a breve ripianificati, come ha fatto sapere la Scotiabank Arena dove avrebbe dovuto esibirsi Bieber, che consiglia ai fan di “tenere stretti i biglietti”.

IL MORBO DI LYME

Il morbo di Lyme, chiamato anche borreliosi di Lyme, è stato scoperto per la prima volta nel 1975. Negli Stati Uniti è una delle patologie più diffuse e rilevanti legate al morso di particolari tipi di zecche, quelle del genere Ixodes e le zecche del cane. L’infezione colpisce la pelle, le articolazioni, il sistema nervoso e gli organi interni. Può manifestarsi con sintomi gravi e, se non curata adeguatamente, può diventare cronica. I sintomi includono febbre, stanchezza e dolori muscolari. L’agente patogeno che scatena l’infezione è un batterio, la Borrelia. Bieber non è l’unica popstar a soffrire della malattia di Lyme. Nel 2018 anche Avril Lavigne aveva annunciato di essere malata.