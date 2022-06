Jennifer Lopez lascia poco spazio all’immaginazione tra trasparenze e nudità al Tribeca

La popstar e attrice incanta tutti con un look vedo-non-vedo

Trasparenze, nudità e un sex appeal irresistibile. Jennifer Lopez ha incantato tutti sul red carpet del Tribeca Film Festival sfilando con un look vedo-non-vedo super sexy, con seno, fianchi e torace in bella vista. La popstar e attrice ha letteralmente rubato la scena alla prima del documentario sulla sua vita ‘Halftime’.

Momento eccezionale per la bellissima JLo, che a 52 anni sembra vivere una seconda giovinezza…. in tutti i sensi. Un fisico da far invidia alle trentenni, una love story fiabesca con il suo ex Ben Affleck, con il quale convolerà presto a nozze e una carriera professionale in costante ascesa.

Tutto o quasi, raccontato nel documentario presentato al Tribeca sulla sua vita, sui momenti bui e quelli più luminosi, la sua scalata al successo e la sua inesauribile energia.