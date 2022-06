Il 12 giugno riparte la nuova campagna on air di RCH con spot e product in “Quattro Ristoranti” di Alessandro Borghese

Torna on air la campagna Tv di RCH per promuovere i sistemi di cassa smart. Per il product placement è stato rinnovato l’accordo con la trasmissione “Quattro Ristoranti” condotta da Alessandro Borghese (In foto). In palio c’è anche Cortina ’59, cassa Pop Art ispirata al design anni ’60, per le più esclusive soluzioni di architettura di interni.

Sulla scia del successo registrato nel corso della precedente stagione, RCH torna protagonista in tutte le nuove puntate della fortunata trasmissione “Quattro Ristoranti” condotta da Alessandro Borghese, in programmazione sulla piattaforma SKY Italia.

Tra le principali novità di questa ottava stagione composta da 14 puntate, in partenza il 12 giugno da Verona (le successive tappe di giugno sono il 19 a Gubbio e il 26 a Milano) c’è l’inserimento del registratore di cassa Cortina ’59 tra i premi destinati al ristorante vincitore. Nato dal restyling della prima cassa venduta da RCH nel 1959 proprio a Cortina, l’esclusivo sistema sarà consegnato nella sua versione rossa.

Le linee arrotondate e i colori sgargianti della Pop Art rivivono oggi in Cortina ’59, in abbinamento al sofisticato software di gestione del punto vendita, tipico delle soluzioni cassa smart dell’azienda trevigiana. Le linee sinuose, elegantemente retrò, abbinate ai materiali di costruzione e ad un cuore tecnologico, mettono d’accordo estetica e funzionalità, facendo di Cortina ’59 un elemento di attrazione del punto vendita e un indispensabile strumento di gestione per l’esercente.

Caratterizzato dal claim “Gli dai un dito, ti dà una mano”, lo spot che affiancherà al product placement in questa campagna, sintetizza la semplicità con cui dallo schermo touch del sistema di cassa si può gestire il negozio a 360 gradi. Ambientato in un bar, dietro al bancone il ristoratore racconta come, semplicemente utilizzando un dito per interagire con lo schermo della propria cassa, possa controllare l’illuminazione e la climatizzazione del proprio locale, gestire pagamenti smart e delivery, organizzare i tavoli del locale, prendere appuntamenti e prenotazioni, consultare il meteo, chiamare un taxi e molto altro ancora.

I sistemi di cassa smart RCH si propongono come dei veri e propri digital business assistantche ottimizzano e semplificano tutte le attività quotidiane e moltiplicano la gamma di servizi da poter offrire alla propria clientela, incrementando così le opportunità di crescita commerciale del punto vendita.

Lo spot è stato affidato all’agenzia SDB – Stile di Bologna sotto la direzione creativa di Luca Pedrazzoli, il copy è di Laura Belegni. La regia è di Umberto Romagnoli e la casa di produzione selezionata è Urca TV.

La pianificazione media e il supporto a tutte le fasi di produzione sono a cura di Pragmatika.

La pianificazione SKY, oltre al product placement nelle 14 puntate di “Quattro Ristoranti”, prevede anche la ripetizione dello spot per 140 passaggi.

SPOT TV/Credits:

• Cliente: RCH S.p.A.

• Creatività: SDB – Stile di Bologna

• Direzione Creativa: Luca Pedrazzoli

• Copywriter: Laura Belegni

• Regia: Umberto Romagnoli

• Direttore della Fotografia: Edoardo Emanuele

• Centro Media: Pragmatika

• Casa di Produzione: Urca TV

• Executive Producer: Jessica Franchetto