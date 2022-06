Film stasera in TV da non perdere giovedì 9 giugno 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 9 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM HORROR DA VEDERE STASERA IN TV

L’uomo nel buio – Man in the dark, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Stephen Lang in un thriller prodotto da Sam Raimi. Un militare non vedente deve difendere sé stesso e una ragazzina da alcuni intrusi.

L’uomo nel buio – Man in the dark, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Stephen Lang in un thriller prodotto da Sam Raimi. Un militare non vedente deve difendere sé stesso e una ragazzina da alcuni intrusi.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Drama-comedy con Bruce Willis, Edward Norton e Bill Murray. Due giovani innamorati fuggono tra i boschi ma una tempesta sta per abbattersi sulla zona.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Donne sull’orlo di una crisi di nervi, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia cult di Pedro Almodovar. Una doppiatrice incinta decide di inseguire il suo amante che l’ha piantata in asso.

Amore a seconda vista, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale con un tocco di fantasy. Un romanziere si sveglia in un mondo immaginario e deve riconquistare la donna che ha già sposato nella vita reale.

Star System – Se non ci sei non esisti, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Simon Pegg e Kirsten Dunst in una commedia. Un giornalista deve scoprire per conto di una prestigiosa rivista di gossip tutti i segreti di Hollywood.

Pazze di me, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Francesco Mandelli in una commedia sentimentale. Circondato da sole donne come parenti, un uomo fatica a mantenere le relazioni d’amore.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

The losers, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Tratto da un fumetto DC, un film d’azione corale con Jeffrey Dean Morgan e Zoe Saldana.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Secondo film della trilogia delle Gemme tratta da un romanzo.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Jurassic World, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Quarto capitolo della saga di Jurassic Park, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard protagonisti.

L’ultimo lupo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Durante la Rivoluzione Culturale, uno studente cinese cerca di salvare un cucciolo di lupo dalle grinfie del Governo.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

La baia del silenzio, ore 21:15 su Sky Cinema Suspense

Claes Bang e Olga Kurylenko interpretano una coppia che deve reagire alla scomparsa del figlio.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Don Matteo, ore 21:25 su Rai 1

Terence Hill e Raoul Bova nella nuova stagione della nota fiction.

Copperman, ore 21:20 su Rai 2

Luca Argentero in un film drammatico. Un uomo affetto da autismo vede il mondo come una fiaba e si fa costruire un’armatura da supereroe.

IAAF Diamond League 2022 – Golden Gala Pietro Mennea Roma, ore 20:00 su Rai 3

Manifestazione di atletica leggera a Roma con tutti i più grandi campioni.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Scherzi a parte 2021, ore 21:20 su Canale 5

Enrico Papi alla conduzione della scorsa edizione del famoso format sugli scherzi ai vip.

Hard Kill, ore 21:20 su Italia 1

Bruce Willis è un miliardario che deve salvare la figlia da un gruppo di terroristi.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Radio Zeta Future Hits Live 2022, ore 21:00 su TV8

Concerto dal vivo con i migliori artisti in circolazione.

Only Fun – Comico Show, ore 21:25 su Nove

Show comico condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers.