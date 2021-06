Valeria Marini: “Mi vedo più bella, a Supervivientes ho perso 12 chili e mezzo”

Valeria Marini approda in studio in Spagna dopo l’eliminazione a “Supervivientes“. La showgirl è stata la protagonista assoluta del reality, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, e la prima volta che si è guardata allo specchio ha confessato di essersi vista “più bella“. Merito soprattutto della forma fisica ritrovata. La Marini infatti ha ammesso di aver perso 12 chili e mezzo in 53 giorni: “Sono molto felice”.

“E’ stato meraviglioso anche se molto difficile. Ho imparato molte cose. Volevo andarmene ma poi ho pensato che se me ne fossi andata me ne sarei pentita. Ho perso dodici chili e mezzo!

Valeria confessa di essere sempre stata se stessa: “Ho fatto Supervivientes senza strategie, volevo portare gioia e felicità al pubblico perché, come tutti già sanno, mia madre veniva da un momento familiare molto difficile”.

Infine la Marini svela i suoi preferiti: “Chi voglio che vinca? Melyssa o Gianmarco”.

Tgcom24