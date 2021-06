Rai2, stasera torna “Restart”

Si rinnova l’appuntamento con “Restart-L’Italia ricomincia da te”, il talk condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo, in onda alle 23.20 su Rai2.

Con Giorgia Meloni, presidente Fratelli d’Italia si parlerà degli scenari politici, delle alleanze e della discussa federazione del centro destra, mentre a livello economico spazio alla casa, tra tasse e sfratti. Partendo dal ritratto delle donne della sua famiglia, il leader di Fratelli d’Italia, autrice della biografia “Io sono Giorgia”, affronterà il ruolo delle donne nella politica.

Quindi si discuterà di lavoro, del blocco dei licenziamenti e degli ammortizzatori sociali con Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle politiche sociali: l’impatto occupazionale del Recovery segnerà davvero una svolta per le categorie più in sofferenza? Mentre l’Italia cerca di ripartire, il nord lamenta la mancanza di personale specializzato, nonostante la richiesta: com’è possibile, con un tasso così alto di disoccupazione? E come cambia la risposta all’offerta di lavoro da nord a sud? Servono misure uniche o diverse per ripartire? Ne parleranno Roberto Sommella, Direttore Milano Finanza, Paolo Agnelli, imprenditore, presidente della Confederazione industrie manifatturiere italiane (Confimi Industria) e Gianluca Timpone, commercialista, che analizzerà le nuove scadenze fiscali.