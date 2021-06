Italia 1, stasera andrà in onda “Hard Kill”

Mercoledì 9 giugno, in prima serata, su Italia 1, arriva il film prima tv “Hard Kill” diretto dal regista Matt Eskandar con Bruce Willis.

Nel cast ci sono anche Jesse Metcalfe, l’ex star della WWE Natalie Eva Marie Tyler, Jon Olson, Swen Temmel e Texas Battle.

Quando il CEO tecnologico miliardario Donovan Chalmers (Bruce Willis) ingaggia una squadra di mercenari per proteggere una tecnologia letale, l’esperto di sicurezza e caposquadra Derek Miller (Jesse Metcalfe) si ritrova in una resa dei conti mortale con un suo vecchio nemico. La missione diventa ancora più rischiosa quando la figlia di Chalmers viene rapita da un gruppo terroristico che non si fermerà davanti a nulla pur di entrare in possesso di quella speciale tecnologia. Miller e la sua squadra dovranno quindi correre contro il tempo per salvarla e proteggere il destino dell’intera razza umana prima che sia troppo tardi.