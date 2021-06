Christian De Sica e il mistero del post cancellato: «Non valete na ceppa de…»

Il web si interroga sullo sfogo improvviso di Christian De Sica su Instagram. L’attore, rivolgendosi a qualcuno, ha scritto: «A quei pochi che mi vogliono male. Noi siamo forti e voi non valete manco una ceppa de c***». Il post è stato cancellato dopo alcune ore. La frase accompagnava una foto con la moglie Silvia Verdone, sorella dell’attore Carlo, e dai figli Maria Rosa e Brando.

Sembra che l’attore rispondesse a chi aveva attaccato la sua famiglia. Tra le tante ipotesi sollevate dai fan, c’è anche quella secondo cui l’account possa essere stato hackerato. Il messaggio è stato estemporaneo, ma il web non dimentica. Christian non è mai così impulsivo sui social, per questo i fan propendono per una reazione a qualcosa di grave nella sfera privata e solidarizzano con lui.

Qualcuno è riuscito anche a commentare e ha dato spazio all’ironia. C’è chi ha fatto una citazione ricordando uno dei suoi ruoli più famosi sul grande schermo: «Delicatissimo». Intanto, è giallo sul possibile destinatario di questo momento di rabbia.

leggo.it