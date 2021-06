Battesimo ad Amalfi per la figlia di Stash dei The Kolors

Un legame forte quello tra Stash Fiordispino e la costa di Amalfi. Il 31enne frontman dei The Kolors si gode il successo di Cabriolet Panorama, tra i singoli colonna sonora dell’estate 2021, il cui videoclip è stato girato lo scorso aprile proprio tra i tornanti della Divina, ed è tornato in Costiera per un appuntamento importante. Il 3 dicembre scorso è diventato papà di Grace, avuta dalla fidanzata Giulia Belmonte, e per il suo battesimo ha scelto il duomo di Ravello. Sabato scorso è stato il parroco, don Angelo Mansi, a celebrare il primo dei sacramenti cristiani ricevuto dalla piccola. A mostrare alcune immagini del momento religioso è stato lo stesso artista questo pomeriggio attraverso alcune sequenze di Instagram stories. Presenti soltanto una dozzina di invitati, le madrine e parenti stretti della coppia che dopo la celebrazione si sono ritrovati a Villa Cimbrone.