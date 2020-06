Uomini e Donne: la scelta di Sara Shaimi alla fine è Sonny Di Meo, Carlo Pietropoli sceglie Cecilia Zagarrigo

Uomini e Donne regala gli ultimi verdetti. Sara Shaimi fa la sua scelta, Sonny Di Meo, Carlo Pietropoli Cecilia Zagarrigo. I due tronisti felici conquistano il sì dei loro corteggiatori. Tradizionale cascata di petali rossi in studio e distanze di sicurezza rispettate nel dating show di Maria De Filippi.

Sara prima della scelta chiama Matteo, ma gli confessa che il loro feeling non è bastato per conquistarla pienamente. I sentimenti verso Di Meo hanno prevalso. Sonny nel lungo periodo del lockdown è sempre stato nei suoi pensieri.

“Quando sono arrivata qui speravo di trovare un amore vero. A volte qui in puntata sentivo il tuo sguardo addosso e cercavo di evitarlo perché mi guardavi e io non ti capivo. Non capivo perché le tue azioni fossero diverse dai tuoi occhi. Per me significavano confusione. A casa cercavo di capire perché mi confondessi così tanto. Abbiamo cercato di ricucire il nostro rapporto e quando avevo deciso di accantonare tutto, è scoppiata la pandemia e siamo stati lontani per tre mesi. Ho avuto paure, mancanze, dubbi, non sapevo cosa pensare. Spesso mi chiedevo se mi stessi pensando”, dice Sara a Sonny.

E continua: “Sai che per me è difficile parlare però oggi voglio lasciare via libera a quello che la mia mente ha pensato. Il tempo non mi è mancato, ho pensato tanto, sempre a un solo nome e alla voglia di avere di nuovo quello sguardo addosso. Questa pandemia mi ha portato via tante cose, tranne le emozioni che provo per te e oggi voglio di nuovo il tuo sguardo su di me. La mia scelta sei tu”.

Il ragazzo sorride e le risponde accorato: “Hai ragione. La nostra conoscenza è stata fatta di alti e bassi. Mi spiace averti mostrato il peggio di me. All’inizio di questo brutto periodo mi sono portato a casa il ricordo delle belle emozioni vissute insieme. La cosa più importante è ritrovare una parte di me che avevo perso da tempo, grazie a te. Non ho mai smesso di pensarti e sentire il bisogno di te. Il mio sì è una certezza”. L’happy end accontenta i fan del programma e regala un’atmosfera felice a tutto lo studio.

E’ la volta di Carlo Pietropoli che lascia a bocca asciutta Ginevra e la congeda: “Un abbraccio, meriti tanto”. La sua scelta a Uomini e Donne è Cecilia Zagarrigo, alla sua terza esperienza come corteggiatrice. Finalmente arriva l’amore per lei. Il tronista del resto aveva fatto sapere: “Non ho mai smesso di pensarla”. Ora proveranno a costruire un intenso e duraturo rapporto a due lontani dalle telecamere: dovranno imparare a conoscersi a fondo e rischiare.

Carlo la sceglie senza poterla toccare, separato da lei dal plexiglass. “Mi sei mancato – gli dice Cecilia – Sei stato l’unico pensiero costante in questo periodo. Ho vissuto momenti tanto difficili che solo il tuo pensiero riusciva a darmi forza. Ho parlato da sola chiedendomi cosa stessi facendo”.

Lui è commosso e replica: “Avrei tante cose da dire, ho saputo che hai avuto una mancanza importante e mi è spiaciuto non esserci. Il nostro è stato un percorso altalenante. Ci siamo provocati ma il sentimento si è poco alla volta trasformato in altro. Con te stavo bene perché mi sentivo capito. Poi ho iniziato a metterti in discussione perché le tue parole non corrispondevano ai fatti. Dicevi di stare male ma non lo vedevo e ho cominciato ad avere dei dubbi. Se tornassi indietro ti abbraccerei, mi sono pentito di non averlo fatto. Ho vissuto di rimpianti spesso per treni persi. Oggi ti dico che non ho più voglia di vivere di rimpianti”. L’amore trionfa.

Gossip.it