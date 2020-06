Rai1, stasera andrà in onda la maratona francescana con Carlo Conti

Stasera dalle 20.35, andrà in scena dal sagrato della basilica superiore di Assisi, senza pubblico, l’evento solidale organizzato dal Sacro convento ‘Con il cuore, nel nome di Francesco’. L’edizione 2020, la diciottesima, sarà il primo live di Rai1 dopo l’emergenza coronavirus e la tradizionale raccolta fondi al numero 45515 sarà dedicata interamente all’aiuto delle famiglie italiane in difficoltà economiche a causa della pandemia. A condurre la maratona di solidarietà francescana ci sarà ancora una volta Carlo Conti, affiancato da Gianni Morandi, ospite a titolo gratuito, le cui canzoni guideranno la scaletta. Collegato in videoconferenza, anche il direttore di Rai1, Stefano Coletta, che ha sottolineato il particolare significato del concerto benefico per il servizio pubblico, nella fase di lento ritorno alla vita normale dopo l’emergenza. “Abbiamo capito che i poveri non sono lontani da noi, ma la povertà, non solo economica, può colpirci all’improvviso”, ha affermato Coletta. “Abbiamo, quindi, bisogno di risposte degne di senso, di farci trovare uniti aiutando chi è in grande difficoltà e il servizio pubblico lo fa ricominciando da Assisi, con il cuore”. Il primo live della Rai post Covid, che per Coletta sarà una “serata di riflessione, meditativa ed elegante”, sarà contrassegnato, oltra che dalla musica di Morandi, anche dal racconto delle storie di persone particolarmente colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria, che si sono rivolte ai frati francescani di Assisi. “Vogliamo rispondere alle migliaia richieste di aiuto di persone che stanno bussando alle nostre porte”, ha spiegato il direttore della sala stampa del Sacro convento, padre Enzo Forutnato. La scelta di aiutare le famiglie italiane in difficoltà, piuttosto che le popolazioni del sud del mondo, come avveniva gli anni passati, è stata naturale. “Questa serata vuole esprimere la prossimità di noi francescani a tutti quanti”, ha spiegato il custode del sacro convento, padre Mauro Gambetti. “Ringrazio tutti coloro che ci hanno dato la possibilità di farlo anche quest’anno. Abbiamo voluto diventare protagonisti di questa raccolta per far fronte in piccola parte alle necessità di persone, famiglie e imprese sia in ambito produttivo che sociale”. Dare un messaggio di speranza e di serenità è, quindi, l’obiettivo dei due protagonisti, Carlo Conti e Gianni Morandi. “Saremo come due amici che si ritrovano, per ascoltare la grande musica di Gianni e raccontare storie”, ha detto il conduttore, che ha invitato gli italiani a “rivolgersi ai conventi francescani, che saranno aperti, mandando mail per chiedere concretamente aiuto”. “Essere invitato su questo palco è stata una gioia per me”, ha ringraziato Morandi. “Fare qualcosa per gli altri, soprattutto in questo momento, ci fa sentire meglio”. La serata benefica sarà trasmesso in diretta su Rai1 e in simulcast su Radio Rai1. Per sostenere la campagna di solidarietà promossa dai frati francescani si potranno inviare sms e chiamate da rete fissa al numero 45515, fino al 15 luglio. Il valore della donazione sarà di 2 euro per gli sms e di 5 euro per le telefonate, ma sarà possibile donare anche chiamando il numero verde 800.386.386. L’iniziativa è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito Sportivo. Alla sua realizzazione ha contribuito Poste Italiane. La produzione del programma ‘Con il Cuore, nel nome di Francesco’ è affidata alla Rai con il patrocinio di Provincia di Perugia e Comune di Assisi.