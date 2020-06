Il vincitore di Pechino Express 2015 Roberto Bertolini ha fatto il trapianto di capelli: ora non è più ‘Cocco’

Adesso può andare dal parrucchiere per il taglio, lo rivela fiero sul social. Il personal trainer al reality gareggiava in coppia con Antonio Andrea Pinna, gli Antipodi

Roberto Bertolini, vincitore in coppia con Antonio Andrea Pinna di Pechino Express 2015, la quarta edizione del popolarissimo reality condotto da Costantino Della Gherardesca, ha fatto il trapianto di capelli. Ora non è più “Cocco”, come lo aveva soprannominato il suo compagno di avventure. Adesso può andare dal parrucchiere per il taglio della chioma: lo rivela fiero sul social. “Abbandonare il mio tagliacapelli ed entrare da un parrucchiere 7 mesi dopo”, scrive Roberto Bertolini condividendo la foto in cui mostra la capigliatura folta e non più ‘la pelata’.



Lo sportivo, personal trainer di molti vip, tagga anche la clinica che ha reso possibile il ‘miracolo’. Per il trapianto di capelli Bertolini si è rivolto alla Robotic Hair Transplant, la nuova divisione di Principessa Clinic dedicata al rivoluzionario Sistema Artas per l’autotrapianto di capelli robotico. Il risultato è stato fenomenale. Roberto Bertolino ha avuto fiducia in questo innovativo sistema che permette di rigenerare il cuoio capelluto in maniera omogenea e permanente, non danneggiando i capelli sani e senza alcuna cicatrice conseguente. Con questo tipo di trapianto i capelli continueranno a crescere per tutta la vita. Non avrà più alcun problema di calvizie.





