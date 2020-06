La confessione di Emma dopo il tumore: “Finalmente va tutto bene”

Emma Marrone ha messo a segno una vittoria importante contro la malattia: la cantante sta finalmente bene dopo il tumore che le è stato diagnosticato e l’ha costretta a subire una difficile operazione.

La pop star ha voluto condividere questo momento di gioia profonda con i fan, pubblicando una storia su Instagram nella quale racconta l’esito positivo della visita di controllo alla quale si è sottoposta.

“Ho fatto la visita di controllo – dice Emma – e volevo condividere con voi questo momento. Dopo tanti anni mi sono sentita dire che va veramente tutto bene, finalmente”.

La vincitrice di Amici nel 2010 oggi ha 36 anni (compiuti lo scorso 25 maggio) e ha reso pubblico, passo dopo passo e senza vergogna, il percorso della malattia, dalle cure alla guarigione. Il suo obiettivo è lanciare un messaggio di incoraggiamento per molte donne che come lei stanno affrontando la sfida più difficile. “Ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo – spiega la Marrone –. Ce la farete anche voi, mi raccomando”.

Il messaggio di speranza di Emma Marrone

Le recidive del tumore all’utero e alle ovaie, la prima nel 2009 e la seconda nel 2013, hanno costretto la cantante a prendersi una pausa per la terza volta lo scorso settembre. L’intervento è andato bene e la pop star è tornata in pista con un nuovo disco: Fortuna, il sesto album della sua carriera.

Le reazioni non si sono fatte attendere: “Sei tosta, mi infondi molto coraggio“, “I tuoi occhi dicono tutto… Sono troppo felice per te per la bella notizia”, “Sei proprio una bellissima donna, oltre che artista con la A maiuscola, non come quelle appena uscite da Amici. Oltre che bella, piena di sentimenti e passione! Ti auguro un amore e figli, saresti anche una brava mamma”.

Proprio qualche giorno fa, l’artista pugliese ha annunciato di essere tornata al lavoro in studio di registrazione con una foto postata su Instagram. Lo scatto di “prove tecniche di ripartenza”, come le ha definite, ha fatto subito il pieno di like e commenti entusiasti di colleghi come Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Luca Carboni, Fedez, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi e Cesare Cremonini.

Adesso manca all’appello soltanto il ritorno sul palco: il concerto all’Arena di Verona, previsto per il 25 maggio e andato tutto esaurito già da settimane, è stato rinviato a causa delle disposizioni governative per contrastare la diffusione del coronavirus. “Ci rifaremo appena sarà possibile – ha assicurato la cantante ai follower – e sarà ancora più bello”.

Alessandro Zoppo, ilgiornale.it