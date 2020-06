Belén Rodriguez si scrive una poesia: “Lascia la tua impronta”

Il gossip sull’ennesima rottura tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez continua ad impazzare e nel frattempo la showgirl scrive una poesia di suo pugno in spagnolo, tradotta e poi pubblicata pochi giorni fa su Instagram, che pur non facendo esplicito riferimento alla vicenda sentimentale, sembra avere certamente a che fare con quel territorio emotivo, o comunque con l’idea di doversi fare forza.

Da qualche settimana è ripartita la dolce danza del gossip relativo a Belén Rodriguez e Stefano De Martino, nuovamente in crisi dopo essere ritornati insieme nei mesi scorsi. Il vociare sui due impazza ed entrambi fanno ben poco per nascondere il velo di tristezza che in questo momento caratterizza le loro giornate. Belén in particolare, che utilizza massicciamente Instagram per lasciare segnali più o meno espliciti. Come la poesia scritta di suo pugno (e a se stessa) in spagnolo, tradotta e poi pubblicata pochi giorni fa su Instagram, che pur non facendo esplicito riferimento alla vicenda sentimentale, sembra avere certamente a che fare con quel territorio emotivo, o comunque con l’idea di doversi fare forza:

Che il tuo respiro sia potente,

che il tuo ossigeno destabilizzi l’aria

con una composizione molecolare superiore

Lascia la tua impronta.

Lascia la tua impronta, per te, per non perderti.

Per i coraggiosi,

per i puri, per i sinceri, per gli autentici.

Fai una giravolta e scatta verso il basso

e lascia altre due impronte

cosicché qualcuno potrà imitare questa buona danza.

Intanto, dall’anulare sinistro della showgirl argentina sembrerebbe essere sparita la fede. Lo dimostra una storia pubblicata sempre da Belén qualche giorno fa. “Attese” aveva scritto giovedì scorso, fotografandosi la mano sinistra appoggiata sulla gamba e mostrando l’anulare nudo. Ma non è l’avere indossato o meno la fede a definire la crisi. Sono numerose le foto e i video in cui Belén non indossa l’anello, alcuni dei quali postati in rete anche nel periodo immediatamente successivo alla riappacificazione con Stefano.

A chiarire che qualcosa potrebbe essere accaduto è stato il filmato pubblicato dalla Rodriguez su Instagram e i commenti aggiunti sotto il video. De Martino, invece, non ha ancora proferito parola a proposito di questa storia. A Napoli perché impegnato con le riprese di “Made in Sud”, Stefano non ancora detto la sua a proposito della presunta seconda crisi con la moglie. Crisi che durerebbe da un mese e che potrebbe avere spinto i due a prendersi del tempo in attesa di capire che cosa fare della loro storia.

