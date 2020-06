Amazon Prime Video giugno 2020: nuove uscite serie TV originali, film

Nuove uscite Amazon Prime Video 2020 film serie TV originali documentari aggiunti al catalogo della piattaforma streaming e al servizio Prime Store

Amazon Prime nuove uscite 2020: Amazon Prime Video, il servizio di video on demand incluso nell’abbonamento Amazon Prime, ha annunciato le novità che saranno disponibili sulla piattaforma durante tutto il mese di giugno. Film, serie TV originali e programmi per bambini sono tra i titoli segnalati come le nuove uscite a partire dal 1 giugno 2020.

Dopo un mese di maggio all’insegna dei contenuti originali Amazon Prime, tra cui la serie Upload, questo mese di giugno verranno inseriti diversi titoli tra film e serie TV.

I titoli di punta di giugno 2020 sono sicuramente la terza e la ultima stagione di Future Man, la serie TV statunitense di genere fantasy/avventura; e la prima stagione della serie Amazon Original El Presiedente, che racconta il FIFA Gate del 2015.

Ecco la lista dei film che verranno aggiunti al catalogo di Amazon Prime Video a giugno:

Temple dal 1 giugno;

Hellion dal 1 giugno;

Cena col delitto: Knives out dal 5 giugno;

Johnny English strikes again dal 6 giugno;

L’amore a domicilio dal 10 giugno;

Playing it cool dal 13 giugno;

Il ladro di giorni dal 15 giugno;

Non sposate le mie figlie! dal 15 giugno;

DNA: decisamente non adatti dal 19 giugno;

Halloween dal 20 giugno;

Belle et Sebastién e Belle e Sebastién 3: amici per sempre dal 22 giugno;

David and Goliath dal 30 giugno;

Colossal dal 30 giugno.

La lista delle serie TV originali Amazon, non disponibili altrove, che saranno aggiunti al catalogo di Prime Video:

Future Man (terza stagione);

El Presidente (prima stagione);

Dispatches from Elsewhere dal 15 giugno.

La lista delle serie TV che saranno aggiunte al catalogo di Prime Video:

Criminal Minds: Beyond Borders – le prime due stagioni dal 1° giugno;

The Magicians – terza e quarta stagione dal 21 giugno.

Amazon Prime giugno 2020 nuove uscite docuserie originali: è già disponibile su Amazon Prime le prime 4 puntate della docuserie: “Regular Heroes” – Eroi comuni.

Storie di persone che, con i loro sacrifici, stanno supportando le proprie comunità durante l’emergenza Covid-19.

Amazon prime Video giugno 2020 documentari:

Devono essere ancora annunciate le nuove uscite di giugno. Disponibile da maggio su Amazon Prime Video un documentario diretto da Wind Wenders su Papa Francesco:

Pope Francis: A Man of his world.

Amazon ha recentemente annunciato il lancio anche in Italia, dopo il successo riscosso in altri paesi, della “videoteca digitale” Prime Video Store. Si tratta di un servizio che permette di noleggiare o acquistare nuovi titoli tra i film appena usciti, ma anche grandi classici di Hollywood o titoli tra i più amati e di successo targati Disney, Warner Bros, NBCUniversal, Sony, Paramount, Lionsgate, Rai Cinema e Medusa Film.

Grazie a questa disponibilità aggiuntiva, compresa nell’abbonamento Amazon Prime, si avrà la possibilità di guardare film usciti da poco al cinema, oppure che hanno fatto il loro debutto direttamente nella versione digitale, a causa della chiusura delle sale per l’emergenza coronavirus.

Tra i titoli ci sono:

Jumanji, The Next Level;

Sonic, Il Film;

Joker;

Just Mercey;

Birds of Prey;

E gli italiani:

Pinocchio;

10 giorni senza mamma;

Tutto il mio folle amore;

Me contro te – Il Film.



