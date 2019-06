Lizzo, grandissima me: “Spingo le persone ad amarsi di più”

Dopo il successo di ‘Juice’, l’artista di Detroit lancia il suo primo album ‘Cuz I love you’: “Dovevo risalire dal fondo in cui le donne sono confinate”

Grasso è bello, nero anche di più. “Ci aggiunga che io sono donna, quindi il peggio del peggio del peggio per gli standard degli Stati Uniti. Cosa potevo fare se non lottare per risalire dal fondo in cui siamo confinate? Ed è per quello che sono sempre così allegra, qualunque cosa mi succeda è meglio della mia situazione di partenza”, e giù una risata.Sorride sempre Melissa Viviane Jefferson, 31enne di Detroit ben più nota come Lizzo, e quando non sorride ride proprio, e i suoi potenti polmoni emettono dei veri cicloni. Così come è un ciclone la sua popolarità in questo periodo, da inizio anno, quando il singolo Juice ha iniziato a spopolare nel mondo. Adesso arriva il primo cd, Cuz I love you, che ribadisce un pop allegro, colorato, con forti venature black, soul, un po’ di rap. “Tante cose, e potrei dire che gli artisti che mi hanno ispirato sono Destiny’s child, Radiohead, Queen, Lauryn Hill, ovviamente Aretha Franklin per la personalità. Ma diciamo che il mio sound sono io”. E il successo è stato più che prevedibile, “anche se non ci tengo. O meglio, per me il successo non è la popolarità, quella è una conseguenza di cui farei anche a meno, benché non sia una tragedia. Per me il successo è altro: poter fare la musica che mi piace, dire quello che voglio e mantenere la mia famiglia. Sì, il successo è pagare le bollette”.Ma è il dire quel che vuole ciò che colpisce di più, e anzi non ha neppure bisogno di parlare. Basta vedere quanto questo donnone ostenta il proprio corpaccione, dopo averci fatto a pugni a lungo: “Non sa quanto ho sofferto, quante prese in giro, esclusioni, emarginazioni, da ragazza non è stato facile. Capita di arrivare al punto di non potersi più guardare allo specchio. Non importa quanto fossi brava a suonare o a scrivere, non mi piacevo. Se non era per il fisico, allora era perché avrei dovuto scrivere canzoni migliori, o essere più brava come musicista. Quando poi ho iniziato a perdere peso c’era sempre qualcuno che mi diceva che di viso non ero male, ma ero sempre e comunque troppo grassa”.Periodi difficili anche economicamente, visto che per un periodo Lizzo ha dormito in macchina. “Poi sa che è successo? Che ho imparato ad accettarmi, sono venuta a patti con quel che vedevo nello specchio. È stata una battaglia lunga, giorno dopo giorno, e dura ancora. Ma per esempio, nel tour che sto facendo adesso ho messo su qualche chilo, si mangia in fretta e male. E semplicemente me ne frego”. Anzi, se ne vanta. Come hanno fatto negli ultimi anni Beth Ditto e Meghan Trainor, Lizzo mostra tranquillamente i propri rotolini, anzi rotoloni, anzi ondate di carne, non esita a posare seminuda, anche su Instagram (“mi diverte moltissimo, è un gioco)”. E più lo fa, più diventa popolare, restituendo orgoglio a tante persone che vivono in America, un Paese schizofrenico tra il culto della bellezza fisica e lo schifo del cibo spazzatura.”Io non mi sento un esempio, non voglio spiegare a nessuno come dev’essere o cosa deve fare, odio fare lezioni, non sono uno speaker motivazionale. Certo, so bene che per tanti, soprattutto tante, sono una speranza, la riprova che si può trovare la propria strada anche se non si risponde a certi cliché, e questo sì che mi rende felice”. Certo, una qualche contraddizione a ben pensare c’è nel dire “sii te stesso” a qualcuno che dovrebbe cercare di migliorare la propria vita anche in senso alimentare, provare a volersi bene anche evitando di ingerire orrori gastronomici: “Vero, a me piace mangiare bene, e credo che ognuno di noi dovrebbe farlo. Ma a volte non si vuole, oppure non si può: non dimentichiamo che il junk food è il cibo dei poveri perché costa poco. Il percorso è lungo, e soprattutto è diverso per ognuno di noi. E comunque conta molto più la salute interna, quella dell’anima, che il peso”.Anche per questo il discorso della ciccia è solo una parte di un messaggio che parla di positività e inclusione nell’America di Trump. “Per fortuna abbiamo tanti giovani che combattono per i diritti civili e sociali. Mi ispiro anche a loro. E noi artisti dobbiamo trasmettere messaggi di cambiamento. Io spingo le persone ad amarsi, non è poco”.L’altra sera Lizzo è stata ospite alla finale di The voice of Italy, mentre per vederla in carne, carne e ossa bisognerà aspettare il 10 luglio al Magnolia di Milano, unica (e prima) data italiana. Un concerto da non perdere: la nostra si esibisce assieme a ballerine della sua taglia.

Luigi Bolognini, repubblica.it