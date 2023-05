Roma, Salvatore Marino e lo spettacolo arcinemico del razzismo

(di Tiziano Rapanà) Non la voglio la luna e al bando tutti quelli che la promettono nelle campagne elettorali e nelle sere d’estate sui palchi. Perché la luna è una raffigurazione della retorica “del dopo” (dopo l’amore -“ti è piaciuto? È stato bello?”, dopo la chiusura del sipario con i soliti complimenti riverenti al capo comico in camerino, dopo il matrimonio – sia nella fine dello sposalizio, quando è il tempo dei confetti, sia nella fine delle cose). Sempre dopo si guarda la luna, a cose fatte. E prima, sospirando, davanti alla finestrella si guarda a lei come ad un’approdo nell’emisfero della tonda speranza. Gli attori sono tutti felloni e guai a prenderli sul serio. Poi esistono i bari dell’ipocrisia, ovvero: io ti mento ed in verità ti dico il vero. Eccoli, ci sono, pochini… epperò ci bastano. Non ti promettono la luna e non fanno nemmeno paragoni con le stelle per fregare le belle signore: “Guardale le stelle in cielo, si vergognano di apparire. Le fai sfigurare, le fai sentire indegne della tua bellezza che illumina la terra”. E così a proseguire fino all’happy ending sognato mille volte, per studiare le posizioni più indecenti da mettere in pratica in quel battagliare sotto le lenzuola che è sempre un’accensione del pensiero di basso lignaggio. Sempre meglio delle rose e delle brutte lettere d’amore accluse, piene di citazioni insulse. E ti verrebbe da dirgli: e non mortificatele queste povere signore con frasi che non vi appartengono, lasciate gli scrittori nel loro triste pantheon da miracolati sopravvalutati, è andate bene a loro e andrà bene anche a voi. Salvatore Marino è arcinemico dell’ipocrisia, la brutta signora con le gambe storte: è brutta, repellente, eppure le molti si accompagnano a lei. Marino ama tirare dei portentosi calci negli stinchi del razzismo, con monologhi divertenti che snaturano e mortificano la mala sostanza di una perversione sociale. Gli immigrati patiscono e bisogna dirlo, le parole devono essere atte ad un’idea di mondo lontana anche dalle facili trovate culturali dell’antirazzismo di maniera. Non sono abbronzato, qui lo dico e qui lo neg(r)o è uno spettacolo che non si pone l’obiettivo assurdo di porre un’idea di mondo, qui i buoni e lì i cattivi. Marino riflette, con testi suoi e di Mario Scaletta e Andrea Zanacchi sui patemi di chi vive l’altro da noi con sofferenza. All’ Off/Off Theatre in Roma, il 13 e 14 maggio, avrete la possibilità di ridere e capire qualcosa in più. La follia, tipica di chi crede di saperla più lunga, non la incontrerete.

