Quote Eurovision 2023: l’Italia con Marco Mengoni non è tra le favorite

Prende il via questa sera, con la prima delle due semifinali, l’Eurovision Song Contest. Si tratta dell’evento canoro più seguito al mondo e al quale l’Italia parteciperà con Marco Mengoni, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. L’altra semifinale si svolgerà giovedì 11 maggio, mentre la finalissima (l’Italia vi parteciperà di diritto) sarà sabato 13 maggio. Inevitabile che, per un evento di questa portata, anche i bookmaker siano scesi in campo con le loro previsioni. In questo articolo, un approfondimento sulle quote Eurovision 2023.

QUOTE EUROVISION 2023: È L’ANNO DELLA SCANDINAVIA?— C’è una favorita abbastanza chiara per questo Eurovision, che si terrà a Liverpool e avrà come claim “United by Music” (Uniti dalla musica). Si tratta della Svezia — con la canzone “Tattoo” di Loreen — che sulle lavagne dei principali bookmaker non va oltre l’1.80 fissato da Netbet e Sportbet, per poi scendere addirittura a 1.61 su bet365. In mezzo, l’1.65 di Snai, l’1.70 di Better e Goldbet e l’1.75 di Sisal e LeoVegas. A impensierirla la Finlandia — con “Cha cha cha” cantata da Käärijä — che si trova a 2.75 su LeoVegas e 3.25 su bet365 e arriva a una quota massima di 4.00 su Snai.

Si tratta di un’edizione, per i bookies, che parla nordeuropeo. Dopo Svezia e Finlandia, infatti, troviamo la Norvegia con “Queen of Kings” di Alessandra a quota 11.00 su Goldbet e Better e 15.00 su Sportbet e Netbet. Per altri operatori, invece, è la Francia la terza forza: la canzone “Évidemment” di La Zarra si trova a quota 8.00 su su Netbet e Sportbet, a 9.00 su bet365, a 10.00 su Snai e a 11.00 su Goldbet e Better.

L’UCRAINA E LE ALTRE— Condivide più o meno le stesse valutazioni della Francia anche l’Ucraina, nazione vincitrice nel 2022 e tra quelle che si esibirà direttamente in finale insieme alle Big Five (Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito). La vittoria della canzone “Heart of steel” cantata dal duo TVORCHI, infatti, vale 8.50 su Sportbet e Netbet, 9.00 su bet365, 10.00 su Snai e 11.00 su Goldbet e Better. Più alte le quote della Spagna (tra 19.00 e 25.00), attenzione all’Israele (tra 25 e 34.00).