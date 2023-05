Elizabeth Hurley in bikini a 57 anni infiamma i social: sembra una ventenne

Elizabeth Hurley in bikini a 57 anni infiamma letteralmente i social. L’attrice sfoggia un minuscolo due pezzi color pesca in alcuni nuovi scatti super sexy per la promozione della sua linea di costumi da bagno e i suoi oltre due milioni e mezzo di follower si scatenano. “Sapevate che avevo una gemella?”, scherza l’ex top model nei selfie allo specchio, che hanno raccolto una pioggia di complimenti: “Sembri una ventenne”, scrivono in molti.

E ancora: “Sei la donna più bella del pianeta” oppure: “Come il vino stai invecchiando meravigliosamente” e “Questa donna è stata la mia cotta per 25 anni, sono invecchiato e lei è sempre la stessa”.

Bellezza senza tempo, di invecchiare Liz non sembra proprio avere intenzione e 23 anni dopo le scene super sexy del film “Indiavolato”, dove interpreta un affascinante e sensuale diavolo tentatore, non sembrano esserci differenze.

L’attrice più sexy che mai e mostra un fisico impeccabile e curve da capogiro.

Non è la prima volta che la star di “Austin Powers”, si spoglia sui social media per promuovere il beachwear da lei disegnato indossandolo lei stessa… e ogni volta i fan non possono che osannare le sue forme perfette.

Stilista Durante la sua carriera la Hurley ha lavorato anche come modella, produttrice ma anche come imprenditrice e stilista ed è questa la sua attività principale adesso soprattutto la sua Elizabeth Hurley Beach, una linea di abbigliamento per l’estate.

Vita sentimentale La sua relazione più nota è quella avuta con l’attore Hugh Grant per tredici anni, dal 1987 al 2000. Nel 1995 la loro unione era finita sotto l’occhio dei media, quando Grant venne arrestato a Los Angeles per aver avuto un rapporto in un luogo pubblico con una prostituta.

Nel 2001 ci fu una accesa disputa tra la Hurley e l’allora fidanzato Steve Bing in merito ad una gravidanza. Il milionario rifiutò pubblicamente di riconoscere il bambino come suo, affermando che in quel periodo sia lui che la Hurley avessero altre relazioni. Il 4 aprile 2002 la Hurley diede alla luce un bambino, Damian Charles, e nello stesso mese Bing diede il via ad un procedimento legale per determinarne la paternità. Nel giugno di quello stesso anno la High Court di Londra confermò la paternità di Bing, in seguito al positivo riscontro sul test del DNA. Il padrino di suo figlio è l’ex compagno Hugh Grant.

Nel 2007 Liz ha sposato Arun Nayar, ma dopo essere stata avvistata, nel dicembre 2010 in compagnia dell’ex giocatore di cricket australiano Shane Warne, annuncia che lei e il marito Nayar si sono separati. Il divorzio ufficiale viene raggiunto nel giugno 2011. Nel settembre dello stesso anno, Hurley annuncia il fidanzamento ufficiale con Warne tramite Twitter. Nel dicembre 2013 la coppia ha rotto il fidanzamento.