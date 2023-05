È davvero crisi tra Giulia Stabile e Sangiovanni? 

(di Federica Zito) È crisi tra Giulia Stabile e Sangiovanni, i due ex concorrenti di Amici. La coppia formatasi proprio all’interno del programma tre anni fa, sarebbe in crisi. Lei ballerina, lui cantante, lei introversa con una risata contagiosa, lui estroverso e stravagante. Hanno fatto sognare tutti con il loro amore genuino, ma oggi le cose sarebbero cambiate.

La notizia arriva dall’esperto di Gossip Alessandro Rosica:“Sarebbe in forte crisi… non si sono ancora lasciati definitivamente. In bocca al lupo a due persone eccezionali“, e i dubbi aumentano poiché, nonostante i rumors invadano i social, la giovane coppia non ha né confermato né smentito la notizia. La ballerina però ha da poco pubblicato degli scatti che la ritraggono insieme a Sebastian Melo Taveira, anche lui ballerino nella stessa edizione, ragazzo per cui lei aveva perso la testa prima di Sangiovanni, ed è qui che si è acceso il campanello di allarme dei fan della coppia.

Se l’amore forse non sta dando a gonfie vele, il lavoro si: lei fa parte del cast dei professionisti di Amici ed è nel cast di Tu si que vales, lui continua la sua ascesa con l’arrivo di un nuovo tormentone estivo insieme a MR Rain “La fine del mondo”.

L’assenza social della coppia è data da motivi lavorativi o c’è dell’altro?

