Amici 22: Wax e Angelina, perchè Maria De Filippi ci tiene tanto a smentire una possibile relazione

Dopo la dedica di Wax ad Angelina il web è completamente impazzito. Sono tanti i fan che sperano in un amore tra i due, ma le cose sembra che non stiano proprio così e a ribadire più volte che i ragazzi non sono findanzati è la stessa Maria De Filippi. Il motivo è molto semplice, Angelina sarebbe già fidanzata con un altro ragazzo fuori dal talent.

Angelina, che ha sempre dimostrato di avere un grande talento all’interno del programma, e viene data anche come presunta vincitrice di questa edizione, non ha mai voluto parlare troppo della sua vita sentimentale, anche se lei e il fidanzato sono stati visti insieme in diverse occasioni. Il giovane che fa battere il cuore alla cantante si chiama Antonio Cirigliano, è un chitarrista di 24 anni originario di Potenza. I due condividono un legame non solo personale ma anche lavorativo, come testimoniato dalla presenza del giovane chitarrista sul palco del concerto del Primo Maggio dello scorso anno.

La dedica di Wax però ha fatto credere che tra i due stesse nascendo qualcosa, rumors smentiti dalla stessa padrona di casa del programma. Maria De Filippi, nel corso delle scorse puntate, proprio per tutelare la privacy e la relazione di Angelina, aveva cercato di fare chiarezza puntualizzando che quello tra Wax e la ragazza è solamente un rapporto di amicizia e nient’altro.