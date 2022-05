Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti in partenza on the road. Dal 19 maggio su Sky

Quelle Brave Ragazze” sono pronte a partire per una straordinaria vacanza on the road in Spagna. Le tre protagoniste si sposteranno a bordo di un furgoncino molto speciale guidato dal loro autista tuttofare Alessandro Livi. Orietta Berti: “Aspettatevi di tutto di più!”. Appuntamento su Sky e in streaming su NOW da giovedì 19 maggio

Da Madrid a Siviglia, dal Deserto di Tabernas a Granada, fino a Valencia: tre donne straordinarie, insieme per la prima volta, nella vacanza più bella della loro vita. Lo show, produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine da un’idea di Mara Maionchi, porterà in giro per la Spagna queste tre amatissime star, coinvolgendole in alcune attività straordinarie e altre più quotidiane, tra tradizioni locali ed esperienze per loro fuori dal comune. Tutto questo permetterà alle 3 “brave ragazze” di calarsi in usanze e culture diverse, ma soprattutto di concedersi una vacanza davvero memorabile.

A BORDO DI UN FURGONCINO MOLTO SPECIALE

Mara, Sandra e Orietta si sposteranno a bordo di un furgoncino molto speciale – e anche iper riconoscibile: leopardato rosa shocking – guidato dal loro autista tuttofare Alessandro Livi, 50% italico e 50% iberico. Sarà lui ad accompagnarle attraverso le varie missioni, ad aiutarle con la lingua spagnola, a fare loro da “bodyguard”. Giorno dopo giorno Alessandro farà breccia nei loro cuori e il rapporto con lui si farà sempre più forte, tanto da essere coinvolto nelle missioni e nella convivenza delle ragazze.

Fino alla partenza nessuna delle tre è al corrente della destinazione del volo: solo all’arrivo in aeroporto, a Milano, scoprono di stare per imbarcarsi su un volo diretto a Madrid. Una volta arrivate, dopo essersi sistemate nella prima casa del loro soggiorno iberico, visiteranno, tra gli altri, il mercato Barceló e Plaza Mayor. A seguire, dopo la Capitale, si sposteranno prima a Siviglia, poi nel Deserto di Tabernas, a Granada e infine a Valencia.

In ognuna delle tappe si sottoporranno ad alcune prove singolari e gli verrà chiesto di compiere delle missioni che ogni volta dovranno essere immortalate con un selfie: dalla spesa nel mercato per una cena speciale all’incontro con un bizzarro supereroe, dalla conoscenza con una confraternita religiosa a un’esibizione di caliente flamenco, dalla rievocazione di una scena in piena atmosfera Spaghetti Western a un’esperienza olistica. Fino al volo a bordo di una mongolfiera.

Mangeranno e cucineranno paella e tapas, cammineranno in alcune delle strade e delle piazze spagnole più belle e famose, vivendole di giorno e “by night”, diventeranno delle perfette flamenche, e ancora, proveranno gli abiti più tradizionali della cultura spagnola e scopriranno le segrete consuetudini locali, senza disdegnare anche un pizzico di trasgressione diventando le protagoniste di un concerto metal e delle serate nei locali più divertenti delle città in cui faranno tappa.

A fare da motore a tutto questo ci sarà il rapporto sincero e complice che le “brave ragazze” costruiranno: un’amicizia divertente e dolcissima fra tre donne diversissime ma molto simili per voglia di divertirsi e gusto per la scoperta.

Per sei settimane – da giovedì 19 maggio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, tre autentiche, amatissime leggende nello spettacolo italiano, ognuna artefice di una straordinaria carriera nel proprio settore – Mara a metà tra discografia e televisione, Sandra nel cinema e Orietta nella musica – ci racconteranno come la voglia di divertirsi e fare nuove esperienze non abbia davvero età.

Quelle Brave Ragazze è una produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine.

Da un’idea di Mara Maionchi.

Autori: Angelo Ferrari, Marta Marelli, Lorenzo Almansi, Luana Picardi, Ferdinando Sorbo.

Regia: Riccardo Valotti.

Produzione a cura di: Nicolò Nardini, Matteo D’Arcangelo.