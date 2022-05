“Futuro24” alla scoperta del Kennedy Space Center

Il progetto per far tornare l’uomo sulla Luna

Nuovo appuntamento martedì 10 maggio alle 13.45 e alle 21.45 su Rainews24 con “Futuro24”, il settimanale di scienza e tecnologia curato da Andrea Bettini e Marco Dedola. In una puntata speciale girata al Kennedy Space Center della NASA in Florida si parlerà delle missioni spaziali Artemis, il programma che riporterà l’umanità sulla Luna a cui contribuisce anche l’Italia. Saranno proposte immagini esclusive del mega-razzo lunare SLS, il più potente al mondo, e del VAB, l’edificio alto centosessanta metri in cui l’agenzia spaziale statunitense assembla tutti i suoi razzi sin dalle missioni Apollo degli anni Sessanta. All’interno della puntata anche le interviste al direttore generale dell’Agenzia Spaziale Europea Josef Aschbacher e al presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia, oltre a un servizio su Argomoon, un satellite italiano costruito dalla Argotec di Torino che sarà lanciato nella prossima estate a bordo di SLS con la missione Artemis 1.