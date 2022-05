Fast and Furious 5 in prima serata su Italia 1

Lunedì 9 maggio in prima serata su Italia 1 va in onda il quinto capitolo della saga “Fast and Furious” con Vin Diesel e Paul Walker.



Brian O’Conner, ex agente di polizia e Mia Toretto attaccano un pullman di detenuti per permettere a Dominic Toretto di fuggire. I tre si ritrovano in Brasile e rimangono coinvolti in una rapina, per poi scoprire che il mandante didel furto è un ricco affarista corrotto di Rio De Janeiro, Hernan Reyes, interessato a recuperare un chip nascosto nell’autoradio di una macchina rubata, contenente tutte le tracce dei suoi traffici illeciti da centinaia di milioni di dollari. Dom e Brian decidono così di utilizzare le informazioni del chip per fare un ultimo colpo e derubare tutte le finanze di Reyes, così per farlo mettono su una nuova squadra, anche perché nel frattempo devono vedersela anche con la una supersquadra dell’FBI capeggiata dall’agente Luke Hobbs, famoso per non avere mai fallito una cattura. Le cose però si complicano e l’agente si allerà proprio con i due fuorilegge…

Nel cast anche Dwayne Johnson, Gal Gadot,Jordana Brewster e Eva Mendes.