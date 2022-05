Bafta Tv Awards, Jodie Comer e Sean Bean tra i vincitori: guarda il red carpet

Alla Royal Festival Hall di Londra è stato celebrato il meglio della tv britannica in diverse categorie

I Bafta TV Awards si sono tenuto alla Royal Festival Hall di Londra segnando il ritorno del pubblico in presenza dopo due anni.

La cerimonia è stata condotta dal comico Richard Ayoade e ha celebrato il meglio della tv britannica in diverse categorie.

Tra gli interpreti, Jodie Comer ha vinto il premio come attrice protagonista per il film tv “Help”, Sean Bean quello per il miglior attore protagonista per il suo ruolo nel crudo dramma carcerario “Time”, che ha trionfato anche come miglior miniserie dell’anno. Jamie Demetriou ha portato a casa la statuetta per il miglior attore in una commedia per il suo ruolo in “Stath Lets Flats” e Mo Gilligan ha trionfato con il suo programma comico “The Lateish Show”.