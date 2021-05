Giornate FAI di Primavera, torna la più grande festa di piazza culturale italiana

Oltre 600 luoghi in 300 città e 19 Regioni, visitabili in sicurezza. Il prossimo 15 e 16 maggio 2021 tornano le Giornate FAI di Primavera, il primo grande evento che segna la ripartenza culturale nel nostro Paese: dal Castello di Sammezzano alle chiese di Gio Ponti, percorsi fra storia e arte, archeologia e natura.

Tornano le Giornate FAI di Primavera, in programma sabato 15 e domenica 16 maggio 2021. Ben 600 luoghi in 300 città e 19 Regioni, molti dei quali poco conosciuti o accessibili in via eccezionale, visitabili in totale sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. Dal Castello di Sammezzano a Reggello (FI) alla Villa “Il Vascello” a Roma, dalle chiese di Gio Ponti a Milano e Taranto al borgo di Santa Maria del Cedro (CS), torna la più grande festa di piazza dedicata al patrimonio culturale italiano.

Le Giornate FAI di Primavera rappresentano il primo grande evento nazionale dedicato ad arte e cultura organizzato dopo le chiusure dovute alla restrizioni per impedire il contagio da coronavirus. Percorsi fra storia e arte, archeologia e natura sono le proposte per le aperture speciali delle Giornate FAI, un’iniziativa che il Fondo per l’Ambiente Italiano ha voluto coraggiosamente e prontamente programmare a metà maggio, affrontando con grande tenacia le innumerevoli complessità organizzative legate all’emergenza sanitaria.

Anche quest’anno, dunque, la manifestazione del FAI tanto attesa e che dal 1993 rappresenta il più importante evento dedicato al patrimonio culturale torna a coinvolgere gli italiani nel segno delle bellezze italiane. Per consultare il programma completo e prenotare le visite obbligatorie, disponibili fino a esaurimento posti entro la mezzanotte del giorno precedente la visita, bisogna andare sul sito www.giornatefai.it.

(Fanpage)