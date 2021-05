Chi sono la tata e il bodyguard al servizio della famiglia Ferragnez

Mentre Chiara Ferragni e Fedez, coppia da 38milioni di follower e dal fatturato da milioni di euro, vivono un periodo professionale d’oro, ad aiutare l’influencer e il rapper nella quotidianità ci pensano due figure professionali ad hoc.

Una tata e un bodyguard al servizio della famiglia Ferragnez. Mentre Chiara Ferragni e Fedez, coppia da 38milioni di follower e dal fatturato da milioni di euro, vivono un periodo d’oro a livello professionale, ad aiutare l’influencer e il rapper nella quotidianità ci pensano due figure professionali ad hoc. Lo raccontano alcune foto pubblicate da Chiara stessa nel suo lussuosissimo appartamento ubicato nel quartiere di Citylife, a Milano, ma anche un paio di scatti rubati da un paparazzo in occasione di una gita al parco dell’allegra famigliola.

E’ stata proprio Chiara, nei giorni scorsi, a presentare la signora Rosalba su Instagram, in occasione del compleanno della donna. “La migliore nanny di tutti i tempi”, l’ha definita l’influencer, che già può contare su un esercito di zie, zii, nonni e nonne. Una presenza silenziosa ma costante nella vita dell’imprenditrice digitale sin dalla prima gravidanza, che si è occupata di Leone, 3 anni, e che accudirà Vittoria, nata un mese fa. Del resto Chiara ha sempre sottolineato il diritto delle donne di non sacrificare la carriera per la famiglia e di cercare tutto l’aiuto di cui hanno bisogno.

Quando poi invece la royal family italiana esce dalle quattro mura dell’attico milanese, ad accompagnarla al parco c’è un bodyguard, immortalato per la prima volta in queste ore dai fotografi della cronaca rosa. Una scorta inseparabile. Negli scatti rubati, diffusi dal settimanale Oggi, vediamo Fedez e Chiara giocare con il figlio Leone, tre anni – mentre Vittoria, nata un mese fa, è a casa con la tata – e si divertono al sole. La guardia del corpo è tuttofare e non li perde di vista un attimo: è con loro e si guarda intorno, tiene la borsa di Chiara, ed è pronta ad intervenire in caso di visite molestie. Impossibile infatti per i passanti non riconoscere quella che è, a tutti gli effetti, la coppia più chiacchierata del momento.