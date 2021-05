Arriva Twist, film da Dickens con Rafferty Law e Caine

Da lunedì 10/5 alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW

“Le sorprese come le sfortune, raramente, vengono da sole” scriveva Charles Dickens in ‘Oliver Twist’ (pubblicato nel 1838), non immaginando quanto il romanzo avrebbe appassionato il pubblico di lettori per quasi due secoli. Ne è ora in arrivo una rivisitazione in chiave moderna: lunedì 10 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno in streaming su Now e disponibile on demand debutta in prima visione assoluta “Twist”, il film di Martin Owen con Rafferty Law, figlio del pluripremiato attore Jude Law, nei panni di un giovane Oliver 2.0 e il due volte premio Oscar, Michael Caine interprete del meschino Fagin, il capo di una gang di giovani borseggiatori di Londra.

Nel cast, tutto britannico, anche la cantante e attrice Rita Ora nel ruolo di Dodge e Lena Headey (Il Trono di Spade) che interpreta il personaggio di Sikes.

Oliver Twist (Rafferty Law) in questa versione è uno street-artist che vive per le strade della Londra di oggi. Un giorno incontra per caso una banda di truffatori guidati dalla carismatica Dodge (Rita Ora) e si ritrova improvvisamente coinvolto in una rapina in cui la posta in gioco è molto alta: rubare un dipinto di inestimabile valore su commissione del ladro Maestro, Fagin (Caine), e della sua folle socia in affari, Sikes (Lena Headey).

“Oliver Twist è un’anima pura, insegue l’amore – spiega Rafferty Law -. Ha bisogno di quell’unità familiare e Fagin, vedendo in lui quella vulnerabilità, lo attira con una falsa promessa. Loro sono la famiglia che ha sempre voluto”. Avere in Twist Michael Caine “ha fatto brillare il film e il cast di giovani attorno a lui è cresciuto ogni giorno standogli accanto” spiega l’attore e produttore Jason Maza. Fra gli interpreti anche Franz Drameh nel ruolo di Batesy, Sophie Simnett nei panni di Red e David Walliams.

