Uomini e donne anticipazioni: Gemma “scarta” Sirius

Da qualche settimana Gemma Galgani è al centro di un serrato corteggiamento: per 15 giorni bene quattro cavalieri hanno voluto chattare con lei nella versione 2.0 di Uomini e donne: pantera, occhi blu, cuore di poeta e Sirius. Sin dall’inizio la dama torinese ha dimostrato grande interesse, bene o male per tutti, affascinante e conquistata dalle loro parole. All’ultimo, però, ha deciso di scartare pantera: questo è avvenuto quando Sirius ha fatto il suo “ingresso” in chat con i suoi pensieri e le sue parole che hanno letteralmente rapito la Gargani.

E questo “rapimento mentale“ è continuato anche in studio: Gemma e Sirius, alias Nicola Vivarelli, si sono conosciuti e piaciuti. Nicola ha davvero 26 anni, ma questo non sembra assolutamente frenare Gemma nella loro conoscenza. La dama, anzi, sembra intenzionata più che mai ad andare avanti nella frequentazione con il ragazzino ed è arrivata a dichiarare che bacerebbe il suo baby corteggiatore.

Quella che vedremo oggi, venerdì 8 maggio, su Canale 5, sarà una puntata molto emozionante e anche grandi sorprese. Dopo la proposta di matrimonio che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Sossio Aruta fa alla sua compagna Ursula Bennardo, per Gemma arriva una grande sorpresa.

Nel frattempo continua il corteggiamento di Sirius nei confronti della Gargani, naturalmente accompagnato da una colonna sonora molto sui generis: gli improperi di Tina Cipollari. Ma… è davvero tempo di sorprese. E anche Sirius avrà la sua, non tanto gradita: Gemma, infatti, conoscerà un altro dei suoi corteggiatori misteriosi, che come Sirius avevano deciso di corteggiarla virtualmente durante la fase del programma dedicato al corteggiamento via chat. Si tratta Cuore di poeta, che sembra non lasciare assolutamente indifferente la dama torinese. Come reagirà Nicola Vivarelli?

Dalle prime immagini Cuore di poeta appare come un uomo distinto, affascinante, con un bel sorriso e il viso solare. Certo, non ha 26 anni come Sirius, ma sembra davvero molto interessante. Gemma cosa ne penserà?

Naturalmente Tina non perde l’occasione per dure la sua e lanciare frecciatine a Sirius, che non può far altro che guardare il suo rivale in amore scenderà la scalinata: “Mi raccomando, Nicola, non essere geloso, ho già visto il tuo viso turbato. Per favore, non fare scenate di gelosia, perché non sono tollerabili”, lo punzecchia la Cipollari, che poi chiosa dicendo: “Forse non lo sai, Nicola, che lei ha chattato con altri marpioni…”.

