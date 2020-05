Striscia la Notizia, il clamoroso fuorionda di Gerry Scotti: “Mi raccomando amici lombardi…”, prego?

“Mi raccomando… amici lombardi e non lombardi”. Poi, Gerry Scotti si ferma. Siamo a Striscia la Notizia, o meglio, si tratta di un fuorionda del tg satirico di Canale 5, proposto sul sito della trasmissione. Insomma, dopo “lombardi e non lombardi” Gerry Scotti si ferma e inizia a ridere di gusto. E così fa anche Michelle Hunziker, al suo fianco. La ragione? Presto detta. Gerry confessa: “Stavo per dire: mi raccomando amici lombardi e non lombardi, non mettete la mascherina”. Insomma, Gerry si è fermato a un millimetro dalla gaffe: suggerire a tutti di non indossare la mascherina, in questi giorni, sarebbe stato per certo peculiare. Il video del fuorionda, poi, si prolunga per qualche secondo, tra risate e battute di Scotti e Hunziker.

