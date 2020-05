Paul McCartney, annullati concerti Napoli e Lucca

La D’Alessandro e Galli, società che organizza il Lucca Summer Festival, ha annunciato di aver annullato le due tappe italiane del tour di Paul McCartney previste per il prossimo giugno a Napoli e Lucca. La decisione è stata presa in seguito all’emergenza Covid 19. I due concerti-evento dell’ex Beatles erano in calendario il 10 giugno in piazza Plebiscito a Napoli e il 13 giugno al Lucca Summer Festival. I biglietti saranno rimborsati. La D’Alessandro e Galli riporta inoltre le parole di Paul McCartney: “Non vedevamo l’ora di incontrarvi tutti questa estate: sappiamo che ci saremmo divertiti tantissimo. Io e la band siamo tremendamente dispiaciuti di non poter essere con voi, ma questi sono tempi senza precedenti e la salute e la sicurezza sono la priorità. Spero che voi stiate bene e che potremo vederci più avanti in tempi migliori. We will rock again”.