Amici Speciali, in giuria Sabrina Ferilli, Abbagnato, Gerry Scotti e Panariello dal 15 maggio

Sono Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Gerry Scotti e Giorgio Panariello i giurati della prima edizione di Amici Speciali. Lo show che debutterà su Canale5 il prossimo venerdì 15 maggio in prima serata vedrà quattro grandi nomi dello spettacolo giudicare gli artisti in gara. Il direttore artistico è Giuliano Peparini.

A giudicare i talenti in gara durante Amici Speciali – Con Tim insieme per l’Italia saranno quattro grandi nomi del mondo dello spettacolo: Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Gerry Scotti e Giorgio Panariello. I giudici avranno il compito di giudicare le esibizioni degli artisti scelti per formare il cast di questa speciale edizione del talent show.



Smentita la partecipazione di Vanessa Incontrada, da lei stessa annunciata durante una diretta Instagram di qualche settimana fa. La prima edizione di Amici Speciali – che ha sostituito in corsa Amici All Star – vedrà sfidarsi tra loro numerosi ex volti del talent show, compresi alcuni talenti che hanno già vinto Amici negli scorsi anni. Per il canto ci saranno Giordana Angi, Irama, i The Kolors (il frontamn del gruppo, Stash, fa parte della commissione insegnanti di Amici nella sua versione tradizionale), il rapper Random, Michele Bravi (questi ultimi non sono stati ex concorrenti del programma), Alberto Urso e Gaia Gozzi, vincitrice dell’edizione 2020. Per il ballo, invece, si sfideranno Alessio Gaudino, Umberto Gaudino, Andreas Muller, Javier Rojas e Gabriele Esposito ballerino. Gli artisti saranno divisi in due squadre. Non ci saranno, diversamente da quanto precedentemente annunciato, Sebastian Melo Taveira e Vincenzo Di Primo, bloccati all’estero a causa della pandemia di coronavirus.

Maria De Filippi è la conduttrice dell’edizione speciale di Amici che debutterà in diretta in prima serata da venerdì 15 maggio. Diversamente dalla prima edizione di Amici Celebrities andata in onda qualche mese fa, con Michelle Hunziker al timone delle ultime tre puntate, la padrona di casa non dividerà la scena con alcuna collega. Giuliano Peparini, già direttore artistico del serale del talent show, curerà la direzione artistica di Amici Speciali – con Tim insieme per l’Italia.





Stefania Rocco, Fanpage.it