Stallone a Cannes, première per Rambo V

Sylvester Stallone sarà al festival di Cannes per promuovere Rambo V – Last Blood che ha girato pochi mesi fa. E’ l’ultimo annuncio del festival, al via il 14 maggio, riguardo la selezione ufficiale.

Stallone, ancora una volta nei panni dell’iconico Rambo, sarà presente sulla Croisette e avrà l’onore di una proiezione speciale al Palais des Festivals il 24 maggio e lui stesso introdurrà alcune immagini del quinto episodio della saga dell’eroe Rambo creato da David Morell.

Un video montaggio sulla sua carriera precederà la proiezione restaurata in 4k del primo Rambo (1982), diretto da Ted Kotcheff al Grand Thétre Lumière. Rambo V: Last Blood diretto da Adrian Grunberg ha nel cast Paz Vega e Oscar Jaenada.

ANSA