Blink-182, il nuovo singolo è ‘Blame It On My Youth’

A poco più di un mese dalla partenza dell’atteso tour estivo con Lil Wayne, i blink-182 hanno pubblicato un nuovo singolo, il primo per Columbia Records/Sony Music. Si tratta di Blame It On My Youth, disponibile in digitale e in radio dal 17 maggio. Il brano, prodotto da Tim Pagnotta, è accompagnato da un lyric video a cura del famoso artista RISK, che potete vedere in cima all’articolo.

La band è attualmente al lavoro sul nuovo album, il primo con il nuovo chitarrista Skiba, che ha sostituito Tom DeLonge. «Credo che stiamo scrivendo uno degli album più importanti della storia dei Blink», ha detto Travis Barker lo scorso marzo. «Sono davvero orgoglioso».

da Rolling Stone