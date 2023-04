“Uomini e Donne”, Alessandro Sposito e Pamela Fersini in crisi? Ecco perché

La dama e il cavaliere tornano in studio dopo essere usciti insieme dal programma, ma Maria De Filippi prova a farli riavvicinare

Alessandro Sposito e Pamela Fersini tornano a “Uomini e Donne“. Dopo essere usciti insieme dal programma, per vivere lontano dalle telecamere la loro relazione, la dama e il cavaliere tornano in studio e annunciano di essere in crisi. A peggiorare la condizione tra i due ci sarebbero problemi di scarsa fiducia e di gelosia. “Io sono cambiato per lei e, invece, ho la sensazione che lei si senta ancora single“, fa sapere in studio Alessandro che dichiara di voler mettere fine alla relazione con la dama.

Il ritorno dopo l’addio al programma

Dopo una conoscenza molto veloce e la decisione di abbandonare la trasmissione per continuare a vivere il loro amore lontano dalle telecamere del dating-show di Canale 5, Alessandro e Pamela annunciano di attraversare un momento molto difficile. Il cavaliere rivela di essere un uomo diverso da quando ha conosciuto la dama, ma allo stesso tempo si dichiara scontento perché non riceve le stesse attenzioni da parte della sua compagna. “Io sono cambiato per lei e, invece, ho la sensazione che lei si senta ancora single”, considera Alessandro che poi si mostra molto geloso nei confronti della dama e racconta alcuni aneddoti che gli avrebbero fatto perdere la pazienza fino a valutare l’ipotesi di chiudere la relazione con Pamela.

L’intervento di Maria De Filippi

“Non credo di dover cambiare“, Pamela replica così alle accuse di Alessandro, ma assicura che c’è l’impegno di modificare gli atteggiamenti che infastidiscono il compagno. Allo stesso tempo, però, la dama sottolinea: “Io sono molto più tollerante nei suoi confronti, e non sottolineo ogni cosa che non va“. A quel punto Maria De Filippi interviene nell’intento di trovare una soluzione. “Pamela io vedo un uomo che mi sembra ci stia provando“, dichiara Maria De Filippi che poi invita Alessandro a mettere da parte le polemiche e a ballare con Pamela. I due si abbracciano e tornano a sorridere insieme.