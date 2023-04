Tomaso Trussardi compie 40 anni, alla festa c’è anche Michelle Hunziker

Party da sogno in una villa antica di Bergamo Alta per l’imprenditore che ha voluto la sua ex moglie tra gli ospiti

Tomaso Trussardi è arrivato al giro dei boa dei 40 anni e ha celebrato con una festa pazzesca in una location da favola a Bergamo Alta insieme a tanti amici. Tra gli ospiti ce n’era uno davvero speciale: Michelle Hunziker, la sua ex moglie dalla quale si è separato circa un anno fa dopo 10 anni d’amore ma con cui ha mantenuto un rapporto bellissimo.

Tomaso Trussardi ha organizzato un party da sogno per i suoi 40 anni. Lui, impeccabile gentleman in abito scuro, ha accolto gli ospiti in una villa storica di Bergamo Alta. Piatti gourmet accompagnati da vini d’annata hanno condito la serata, e una bellissima torta con le candeline è stata il momento clou. Gli ospiti, tra cui Paola Turani, erano elegantissimi e hanno documentato sui social la festa. Tra loro c’era anche Michelle Hunziker, da pochi giorni diventata nonna, più radiosa che mai nel suo completo dal taglio maschile.

Gli auguri social di Michelle Hunziker

Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi i rapporti sono rimasti ottimi e, prima della festa, la conduttrice di “Striscia la Notizia” ha voluto fare gli auguri al papà delle due sue figlie più piccole: “Tanti auguri daddy” ha scritto postando un collage di foto dell’imprenditore insieme alle piccole Sole e Celeste.

In ottimi rapporti

Nonostante l’amore sia finito, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono legati da un affetto sincero e intrattengono rapporti ottimi. Le foto di cenette in coppia, gli scatti della complicità in montagna o dei momenti insieme alle figlie avevano fatto pensare a un ritorno di fiamma negli scorsi mesi. “Tutto è possibile. In amore, anche l’impossibile può succedere” si era lasciata sfuggire la conduttrice a tal proposito facendo sperare i fan in un ritorno di fiamma. Da quel punto di vista tutto tace, ma le immagini della festa di compleanno dell’imprenditore raccontano comunque un sentimento che magari è cambiato, ma non è mai finito.