Samantha De Grenet in topless sui social

La showgirl regala ai follower uno scatto provocante in cui sfoggia le curve

Samantha De Grenet posta uno scatto in topless e scrive con ironia: “Mi sono dovuta inventare un problemone alla schiena x fare una foto sexy”. Nello scatto vorrebbe mostrare i cerotti antidolorifici sul dorso, ma è impossibile non notare la porzione di seno nudo visibile sotto le braccia conserte. I commenti dei follower sono entusiasti. Samantha De Grenet, 51 anni, non è solita condividere sui social scatti provocanti o con il corpo nudo in mostra. Per ringraziare il medico che l’ha aiutata però fa uno strappo alla regola: via la maglietta, posa solo con i jeans addosso. E’ girata di tre quarti per far vedere la schiena con le medicazioni, ma la posa non nasconde una porzione di seno nudo. Tanto basta per far impazzire i follower che la inondando di commenti e complimenti. Nei primi anni Duemila è stata protagonista di alcuni calendari senza veli e oggi non ha nulla da invidiare alla ragazza che era allora.

La malattia di Samantha De Grenet

Qualche anno fa Samantha De Grenet ha affrontato la battaglia contro il tumore al seno: “Mi sono nascosta dai miei genitori perché non volevo farli soffrire. Ho detto loro ciò che mi stava accadendo in maniera molto leggera. Ma non è stata una passeggiata” confida la showgirl a “Verissimo”. “Quando si parla di tumore si racconta la malattia e quello che fisicamente accade perché visibile. Quello di cui non si parla è tutta la parte psicologica che è difficile da spiegare”, ha aggiunto. E poi ha spiegato: “Dal punto di vista psicologico ho accettato il cambiamento e anche il mio corpo che è diverso da quello che avevo prima. Va bene così, nascondo il difetto e vado avanti. Oggi mi guardo e mi va bene quello che vedo. Ho fatto pace con me stessa”.

L’amore con Luca Barbato

Samantha De Grenet è felicemente sposata con Luca Barbato, da cui ha avuto il suo unico figlio, Brando, oggi 18enne. I due si sono sposati per la prima volta nel 2005 ma dopo poco tempo è arrivata la separazione. Sono seguiti anni di lontananza che però sono serviti e li hanno portati a un riavvicinamento, sfociato in una seconda cerimonia di nozze nel 2015.