Mi AMI, da Milano riparte la stagione dei festival estivi: da Levante ai Coma_Cose ecco chi si esibirà

Arriva il MI AMI e da Milano riparte la stagione dei festival musicali estivi. Dal 26 al 28 maggio nella suggestiva location dell’Idroscalo di Milano presso il Circolo Magnolia, torna, per la diciassettesima edizione, MI AMI Festival – Musica Importante a Milano, l’appuntamento più rilevante per la nuova musica italiana e il vero evento d’inizio della stagione. Una tre giorni di musica imperdibile, 3 palchi e una line up innovativa che fotografa il meglio del presente e del futuro prossimo. Da Levante ai Coma_Cose tantissimi gli ospiti live.

Dopo una lunga caccia al tesoro sui canali social e newsletter del festival – ispirata dalla frase-faro di questa nuova edizione: “Chi cerca trova, chi non cerca viene trovato” – ecco svelata la line up del festival che, affiancando nomi rilevanti a veri e propri newcomer, è diventato negli anni amatissimo dal pubblico e al contempo un vero e proprio punto di riferimento per l’industria musicale italiana. Un’occasione unica per scoprire realtà emergenti e immergersi nella cultura musicale, contribuendo a promuovere la diversità culturale e la creatività artistica. Il cartellone di questa edizione vedrà esibirsi sui palchi dell’Idroscalo alcuni dei nomi più interessanti del panorama musicale italiano, un mix che racchiude presente e futuro, tra nuove tendenze e artisti che hanno segnato l’ultimo decennio.

Venerdì 26 maggio

La diciassettesima edizione apre le porte venerdì con Bluem, Bnkr44, Caro Wow, Corinna, Egreen, Ele A, Giuse The Lizia, Iside, Lil Kvneki & The American Boyfriends, Lovegang126, L’officina della camomilla, Mont Baud, Montag, Naska, Pop X, Rares, Real Timpani, Rosolo roso, Shocca (Unlimited Struggle 2023), So Beast, Spz, Studio Murena, Tripolare, Verdena, che tornano al MI AMI con il loro nuovo disco a distanza di 12 anni dalla loro prima (e unica) volta, Villabanks (live band), Vipra, Wism, Yasmina.

Sabato 27 maggio

Il sabato sarà il turno di Angelica, Anna Carol, Barkee Bay, Bee Bee Sea, Brucherò Nei Pascoli, Colla Zio, Coma Cose, Dada’, Dargen D’Amico, Denoise, Dente, Emma Nolde Exhibit, Fulminacci (unica data estiva), Giovanni Ti Amo, Mecna, Miglio, Milanosport, Nayt, Popa, Queen Of Saba, Rondodasosa.

Domenica 28 maggio

La domenica infine grande festa con Abe, Ada Oda (Be), Addict Ameba, Arssalendo, Bud Spencer Blues Explosion, Colombre, Cosmo (unica data estiva), Deki Alem (Se), Delicatoni, Federico Dragogna, Ginevra (Diamanti Live Experience), Il Mago Del Gelato, Jfs Wet Orchestra, Jockstrap (Uk), Le Luci Della Centrale Elettrica (Vasco Brondi – Performing Canzoni Da Spiaggia Deturpata), Levante, Placard Wind Quintet (Plays Plantasia Unplugged), Tony Scorpioni.

Le eccellenze

I Verdena tornano al MI AMI con il loro nuovo disco a distanza di 12 anni dalla loro prima (e unica) volta.

A quindici anni dal primo disco e a cinque dall’ultimo live come “Le luci della centrale elettrica”, Vasco Brondi porta al MI AMI “Canzoni da spiaggia deturpata” per una notte che un’intera generazione stava aspettando. Mecna e Lovegang126 presentano live in esclusiva i loro nuovi dischi. Grande curiosità per l’Opera Futura di Levante e grande sorpresa per Rondodasosa, il rapper di San Siro acclamato più all’estero che in Italia, laddove solo il MI AMI al momento ha osato; il concerto con live band di Villabanks, che porta in scena il suo “Sex Festival”; la svolta indierock di Lil Kvneki con gli American Boyfriends; la nuova matta incarnazione di PopX e la bellezza emergente di Yasmina e Mont Baud, il progetto speciale Plantasia Unplugged di Placard Wind Quintet.

Gli stranieri

Ma il MI AMI, da sempre dedicato alla musica italiana, dopo l’esperienza della scorsa edizione con la formula Invites, porterà anche quest’anno sui palchi del festival alcuni ospiti internazionali tra cui il duo svedese Deki Alem, già protagonisti della preview del festival a Bologna e act più acclamato dell’Eurosonic di Groningen; gli inglesi Jockstrap, best new music per Pitchfork e la band belga Ada Oda.