“Mare fuori”, la sigla è disco di platino. Oltre 35 milioni di streaming complessivi per “O mar for”

Con oltre 35 milioni di streaming complessivi il singolo “‘O Mar For” (Edizioni Musicali Rai Com), sigla della serie “Mare fuori”, è certificato Disco di platino. Il brano, distribuito da Believe così come tutta la colonna sonora della serie, è stato inserito in 19 playlist, ha conquistato due copertine ed è entrato nella Top 100 singoli e nella Top 50 Italia. Gli stream complessivi delle colonne sonore delle tre stagioni hanno invece superato quota 54 milioni. Il riconoscimento sarà consegnato da Luca Daher (Believe Managing Director) e dal team di Believe Italia a Stefano Lentini e Lorenzo Gennaro (autori della musica), Raiz (voce in “O Mar For” e attore nella terza stagione della serie) e ad Angelo Teodoli, amministratore delegato di Rai Com. La cerimonia si svolgerà mercoledì 12 aprile alle 11 nella sede di Rai Com, in via Novaro 18 a Roma.