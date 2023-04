Film stasera in TV da non perdere domenica 9 aprile 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 9 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Ticket to Paradise, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

George Clooney e Julia Roberts in una commedia romantica. Un ex coppia di genitori separati cerca di far desistere la figlia dallo sposare un ragazzo a Bali.

Always – Per sempre, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Steven Spielberg dirige una storia romantica con Richard Dreyfuss e Holly Hunter. Un pilota morto in un incidente aereo accetta di fare da angelo custode alla fidanzata.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

La passione di Cristo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Cruda rappresentazione di Mel Gibson degli ultimi giorni di Gesù, con Jim Caviezel.

Witness – Il testimone, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Harrison Ford segue un piccolo testimone mentre indaga su un caso. Finirà per innamorarsi della madre.

L’arte di vincere, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Brad Pitt e Jonah Hill in un biopic sul baseball. Un manager inventa un metodo rivoluzionario per rifondare una squadra nonostante un budget ridotto.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Quo Vado?, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Commedia di Checco Zalone nella quale il protagonista è disposto a tutto pur di non perdere il posto fisso.

Una poltrona per due, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Grandissimo classico natalizio per la regia di John Landis, con Eddie Murphy, Dan Aykroyd e Jamie Lee Curtis.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Jack Ryan – L’iniziazione, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Chris Pine e Kenneth Branagh in un action-thriller di grande impatto.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

The Portable Door, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Christoph Waltz e Sam Neill in un film Sky Original. Due tirocinanti scoprono che i loro capi vogliono sabotare il mondo della magia.

FILM DI ANIMAZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Kung Fu Panda 3, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Terzo capitolo della saga del panda combattente Po. Stavolta dovrà affrontare uno spirito maligno.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Amici per la pelle, ore 21:25 su Rai 1

La vita di un ventenne viene stravolta da un malore improvviso che lo costringerà a prendere decisioni importanti.

N.C.I.S.: Los Angeles, ore 21:20 su Rai 2

Spinoff della notissima serie tv americana, questa volta ambientata nella divisione della città di Los Angeles.

Speciale Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi, ore 21:20 su Rai 3

Otto borghi si sfidano nel noto programma di intrattenimento culturale, in una puntata speciale.

Il piccolo lord, ore 21:20 su Rete 4

Film con Sir Alex Guinness, tratto dall’omonimo romanzo. Un povero ragazzino scopre di aver editato il patrimonio del nonno.

Lo show dei record, ore 21:20 su Canale 5

Varietà condotto da Gerry Scotti in cui si esibiscono atleti che competono per il Guinness dei primati.

Il Ciclone, ore 21:20 su Italia 1

Uno dei film più famosi di e con Leonardo Pieraccioni. Un gruppo di ballerini spagnoli trova ospitalità presso una famiglia della campagna toscana.

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato, ore 21:15 su La7

Prequel della saga de Il Signore degli Anelli con Martin Freeman nel ruolo di Bilbo Baggins.

Robin Hood – Principe dei ladri, ore 21:30 su TV8

Kevin Costner, Christian Slater e Alan Rickman in uno dei film più famosi su Robin Hood.

Little Big Italy, ore 21:15 su Nove

Il ristoratore Francesco Panella va alla scoperta dei ristoranti italiani in giro per il mondo.